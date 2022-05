Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ “In coppia non bisogna mai annoiarsi”

L’ironia è certamente una caratteristica che da sempre contraddistingue Iva Zanicchi, come appare evidente nei suoi interventi in Tv e che non ha mai perso anche con il passare degli anni. Questo suo modo di affrontare le cose la accompagna anche quando si trova a dover parlare del rapporto che la lega al compagno, Fuasto Pinna, al suo fianco ormai da più di trent’anni. I due non si sono mai sposati soprattutto perché non ne sentivano la necessità, ma negli ultimi tempi lei non ha escluso questa possibilità.

A rendere ancora più forte la loro unione c’è anche la comune passione per la musica. Lui, infatti, è un produttore e ha iniziato a collaborare con lei per l’album “Care Colleghe“, primo di un lungo sodalizio professionale. Entrambi sanno supportarsi anche nei momenti difficili, come è accaduto recentemente quando all’uomo è stato diagnosticato un tumore al polmone, che ha poi fortunatamente sconfitto.

Fausto PInna e Iva Zanicchi: in amore serve anche divertirsi

Ma qual è il segreto dell’amore che lega Fausto Pinna e Iva Zanicchi? Innanzitutto affrontare il tutto con leggerezza, come se entrambi fossero ancora dei ragazzini alle prime armi: “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto – ha raccontato l’interprete di ‘Zingara‘ a ‘Verissimo’ -. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Invecchiando si è rincretinito. Non è mai stato geloso. Ma a quest’età dove vado?”.

Ma c’è anche un altro elemento che contribuisce a rendere forte questa coppia, che può fare invidia ai più giovani: la passione. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Fausto non ha mai avuto bisogno del viagra, facciamo ancora l’amore“ – ha concluso la cantante.











