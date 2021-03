Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ Lei: “non ha mai preso il Viagra”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi: un grande amore quello nato tra i due che insieme hanno superato davvero momenti di grandissima difficoltà e dolore. Il noto produttore chiamato dalla cantante “mio marito”, anche se in realtà non sono mai convolati a nozze, durante quest’anno ha dovuto combattere contro il cancro. A rivelarlo è stato proprio Fausto ospite con la compagna Iva Zanicchi nello studio di Domenica Live da Barbara d’Urso: “ho combattuto contro un tumore ai polmoni. Ho fumato novanta sigarette al giorno per anni, mi piacerebbe dire ai giovani di non fumare. Fumano e non sanno cosa può succedere”. Il noto produttore ha scoperto per puro caso di essere ammalato durante alcuni controlli di routine: poi è cominciata la dura lotta contro il male del secolo in un momento storico assolutamente non semplice visto che è in corso una pandemia. La stessa Iva Zanicchi ha raccontato: “la gente, di solito, vive queste cose in modo intimo io ho chiamato tutti e ho chiesto di pregare per lui” – facendo poi una doverosa precisazione – “il tumore si può vincere bisogna lottare sempre. Lui mi diceva: guarda che non è che ti lascio vedova e ti puoi risposare, io non muoio”.

Iva Zanicchi/ "Sanremo? Covid e polmonite interstiziale mi ha bloccato..."

Iva Zanicchi: “mio marito Fausto Pinna ha superato tutto”

Fausto Pinna: prima il Covid e poi la scoperta del tumore. Due fulmini a ciel sereno nella vita del produttore musicale che ha rischiato grosso visto che il medico all’inizio della terapia aveva lasciato davvero pochissime speranze. “Aveva problemi cardiaci, il tumore, altri problemi, il Covid, il diabete che non aveva mai avuto, un blocco renale” – il quadro clinico del pazienta che per fortuna con tanto coraggio, forza e determinazione è riuscito a vincere la sua battaglia contro il cancro. “Ha superato tutto. Adesso ha terminato la chemio e si sta poco alla volta riprendendo. Gli sono cresciuti i capelli e la barba” – ha detto Iva Zanicchi che contemporaneamente si è ammalata di Covid. Nonostante tutto però l’aquila di Ligonchio parlando del compagno ha confessato: “non ha mai preso il Viagra, lui ha 72 anni, me lo sono preso giovane”.

LEGGI ANCHE:

IVA ZANICCHI/ "Soffrivo per il mio naso, in famiglia mi chiamavano Pinocchio"Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ "Ho combattuto contro un tumore ai polmoni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA