Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “Il suo tumore ci ha messo a dura prova..”

Fausto Pinna è il compagno di Iva Zanicchi e il suo grande amore. Molto spesso la conduttrice si è ritrovata in tv a parlare di lui ultimamente e non solo per via del loro legame ma anche per la loro situazione di salute. Lei ha sconfitto il Covid ed è tornata a casa dal suo compagno che, invece, ha una battaglia ancora più dura da fare, quella contro il cancro. Classe 1950 e ormai da anni accanto alla cantante anche se il matrimonio non è mai arrivato “anche se c’è sempre tempo” dice la cantante. Ma chi è Fausto Pinna? Riservato ma solare, il compagno di Iva Zanicchi è un noto produttore musicale, nato in Sardegna anche se da tempo vive in Brianza, a Lesmo, insieme alla sua compagna.

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi, chi è e che lavoro fa?

I due si sono incontrati è arrivato nel 1986 quando la Zanicchi era ancora sposata con Tonino Ansoldi, l’ex marito, e hanno lavorato insieme alla registrazione di Solo tu. Dopo il divorzio inizia la loro storia d’amore che non è mai finita e continua ancora oggi pur senza le nozze. Il segreto? Lo ha rivelato Iva Zanicchi in tv: “In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”. Tutto questo, però, non l’ha convinta a sposarlo, a suo dire “Non è più il tempo” ma mai dire mai. Oggi Iva Zanicchi potrebbe tornare a parlare della loro relazione e, magari, aver cambiato idea dopo la paura del Coronavirus.



