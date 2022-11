Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ L’ex marito Antonio Ansoldi scomparso nel 2020

Antonio Ansoldi, ex marito di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata sposata dal 1967 al 1985 con il direttore artistico della sua casa discografica Antonio Ansoldi, detto Tonino. I due hanno avuto una figlia, Michela. “Non avrei dovuto sposare mio marito. Non si meritava un matrimonio così, questa è una delle cose tristi della vita”, ha detto Iva Zanicchi nel programma di Paola Perego, “Non disturbare”. La cantante però non ha mai voluto annullare il suo primo matrimonio: “Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta […] potevo annullarlo ma non l’ho fatto”. Nel 1979 Ansoldi, a seguito dell’improvvisa morte del padre Giovan Battista Ansoldi, diventò direttore artistico della casa discografica Ri-fi. Antonio Ansoldi è morto a settembre 2020.

Dal 1986 Iva Zanicchi è legata a Fausto Pinna. A Corriere della Sera, L’Aquila di Ligonchio ha rivelato uno dei segreti della loro relazione: “Facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita, a qualunque età. Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”. Lo scorso marzo la cantante ha rivelato di voler convolare a nozze con lo storico compagno: “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”, ha detto a “Intimità” la Zanicchi che ha anche rivelato la località scelta per il viaggio di nozze, Terrasanta ed Egitto.

