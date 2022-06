FBI Most Wanted 2: al via la nuova stagione

Debutta FBI Most Wanted 2, seconda stagione del poliziesco spin-off di FBI. Da stasera, 23 giugno, Italia1 manderà in onda i nuovi episodi della serie tv che segue le vicende della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. Protagonista è sempre Julian McMahon nei panni l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix a capo del team. Lo affiancano: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes (interpretata da Roxy Sternberg), il veterano dell’esercito Kenny (Kellan Lutz) e l’analista Hana (Keisha Castle-Hughes). La seconda stagione è stata trasmessa da novembre 2020 a maggio 2021 negli Stati Uniti ed è composta da soli 15 episodi, a causa della pandemia di Covid che ha costretto la produzione a realizzarne di meno.

Anticipazioni FBI Most Wanted 2: trame degli episodi del 23 giugno

Il primo episodio di FBI Most Wanted 2 che andrà in onda stasera è il 2×01 e si intitola Rabbia cieca. La squadra di Jess deve fermare la furia distruttrice di due cecchini: da una parte c’è un ragazzo rimasto orfano per colpa del Covid, dall’altra c’è un uomo che ha perso tutto sempre a causa della pandemia. A seguire verrà trasmesso l’episodio 2×02 dal titolo Il giocatore. La squadra è a caccia di un hacker che è riuscito ad entrare nel controllo elettronico di un’auto, mandandola fuori strada e uccidendo le tre persone che erano a bordo.

Le new entry della nuova stagione FBI Most Wanted 2

Il cast di FBI Most Wanted 2 si amplia con l’aggiunta di due new entry. Il primo è il detective dell’antiterrorismo, Ivan Ortiz, interpretato da Miguel Gomez, il secondo ingresso è quello del personaggio di Byron LaCroix, ovvero il padre del protagonista, il cui ruolo spetta a Terry O’Quinn, vincitore di un Emmy per la sua indimenticabile interpretazione di John Locke in Lost.

