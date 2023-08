FBI: Most Wanted 3/ Anticipazioni puntate domenica 6 agosto 2023: New York assalita da numerosi attentati

FBI: Most Wanted 3, puntata 6 agosto su Italia 1

Torna un nuovo appuntamento con la caccia ai criminali più amata di Italia 1, FBI: Most Wanted 3 andrà in onda domenica 6 agosto con il finale di stagione. La serie, spin-off di “FBI”, trasmetterà gli episodi 21 e 22 che saranno disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni Chicago Med 7, puntata 3 agosto 2023/ Asher si scontrerà con Archer e Goodwin

Ecco il cast della terza stagione della fiction investigativa:

Julian McMahon interpreta Jess La Corix

Kellan Lutz interpreta Kenny Crosby

Alexa Davalos interpreta Kristin Gaines

Dylan McDermott interpreta Remy Scott

Keisha Castle-Hughes interpreta Hana Gibson

Miguel Gomez interpreta Ivan Ortiz

Roxy Sternberg interpreta Sheryll Barnes

YaYa Gosselin interpreta Tali LaCroix

Nathaniel Arcand nel ruolo di Clinton Skye.

SIGNORA VOLPE/ Anticipazioni terza puntata e diretta: Sylvia rifiuta di tornare nei servizi segreti

FBI: Most Wanted 3, anticipazioni “Per mancanza d’amore”

Nell’episodio 21, intitolato Per mancanza d’amore, Cassandra, insegnante di yoga, chiede dei soldi in prestito ad una sua allieva. La donna decide di ucciderla insieme al marito che chiedeva insistentemente indietro la somma di denaro. L’FBI comincia ad indagare sul caso e scopre che l’insegnante ha cambiato diverse identità nascondendo un passato molto particolare. La situazione si fa sempre più torbida e non sarà facile per la squadra individuare la verità.

FBI: Most Wanted 3, anticipazioni “Un uomo senza patri”

Nell’episodio 22, intitolato Un uomo senza patri, la città di New York è scossa da una serie di attentati. Il mandante è un certo Trofim Sarkov, oligarca russo che vive negli Stati Uniti, infuriato a causa delle sanzioni che il governo americano ha imposto bloccando il suo patrimonio. L’uomo chiede un cospicuo risarcimento in denaro al governo per fermare i violenti attacchi, ma qualcosa non va secondo i suoi piani… Sarkov ha molti nemici intorno a sé che non gli renderanno la vita facile.

Delitti in Paradiso 12/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Neville finisce in manette per omicidio ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA