FdI, consiglieri eletti Milano 2021/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze

ELETTI FDI ELEZIONI COMUNALI MILANO 2021: QUANTI SEGGI PER LA MELONI?

Se la performance della coalizione e del candidato sindaco non è stata di quelle indimenticabili, Fratelli d’Italia può dirsi soddisfatto dei risultati ottenuti alle elezioni comunali di Milano 2021. A sostegno di Luca Bernardo con gli alleati di Centrodestra, Fratelli d’Italia ha insidiato la leadership di coalizione alla Lega di Matteo Salvini, moltiplicando il dato riscontrato cinque anni fa…

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2021/ Astensione record, schiaffo ai partiti

Fermo al 2,42 per cento alle elezioni comunali del 2016, Fratelli d’Italia alle amministrative di quest’anno ha sfiorato quota 10%, attestandosi al 9,85% con oltre 37 mila voti. Dati più che ottimi per il partito di Giorgia Meloni, che si appresta a portare qualche consigliere in Consiglio comunale. Attesi i dati delle preferenze per scoprire chi…

Giorgia Meloni: “video Fanpage studiato a tavolino”/ Scontro e insulti col direttore

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI MILANO 2021

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Milano 2021, la situazione di Fratelli d’Italia (FdI) in appoggio al candidato sindaco Luca Bernardo vede la sfida tutta interna al centrodestra per ottenere la palma di prima lista alla coalizione nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Il partito guidato da Giorgia Meloni è una delle 6 liste che sostengono Luca Bernardo come candidato sindaco di Milano. Il capolista il volto noto del giornalismo Vittorio Feltri. Ecco i nomi dei candidati della lista di FdI: Cristina Cattaneo, Andrea Mascaretti, Alice Arienti, Mauro Arnò, Antonella Daniela Buro, Maurizio Fausto Francesco Cadeo, Pietro Giorgio Celestino, Sabrina Conte, Claudio Costa, Stefania Crispino, Raffaella D’Ascoli, Eleonora De Rinaldo, Rita Cinzia De Stefano, Grazia Di Maggio

Arrechea Lina Marcela Dinas, Pietro Fabiano, Maria Antonietta Fort, Anna Garofalo, Massimo Girtanner, Tiziana Grimaldi, Enrico Marcora, Michele Mardegan, Florinda Marku, Barbara Mazzali, Lucia Merisio, Graziano Mesuraca, Claudio Muscio, Mirko Palumbo, Stefano Francesco Passaquindici, Pietro Porciani, Donato Riccio, Francesco Rocca, Salvatore Romano, Otello Ruggeri, Cristina Russo, Andrea Nedo Sacchi, Marco Santagostino-Mercantino, Tania Scalini, Roberto Pietro Giuseppe Scarano, Francesco Spagna, Cristina Sporeni, Michele Torroni, Cosimo Toscano, Eleonora Toso, Carola Trotta, Riccardo Truppo, Chiara Valcepina.

Video Fanpage su FdI, Procura apre inchiesta/ I soldi in nero, ma anche il fascismo…

NOMI DEI CONSIGLIERI ELETTI, SEGGI E PREFERENZE FDI ELEZIONI MILANO 2016

Alle ultime Elezioni Amministrative Milano nel 2016 il candidato sindaco appoggiato da FdI e dal centrodestra era Stefano Parisi che andò al ballotaggio contro Beppe Sala. Il risultato fu 48,30% contro 51,70%. FdI non ottenne seggi. Giorgia Meloni oggi sostiene insieme al centrodestra Luca Bernardo e il 25 settembre 2021 è andata in piazza Duomo a Milano per sostenere il candidato sindaco nella manifestazione “L’Italia del riscatto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA