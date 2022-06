FdI lista eletti Taranto 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

FDI, I RISULTATI A TARANTO

A Taranto trionfa Melucci. Concluso lo scrutinio delle 191 sezioni su 191: il verdetto vede Rinaldo Melucci, sostenuto dal centrosinistra, trionfare al primo turno. Per lui un 60.63% netto, seguito da Vincenzo Musillo che si è fermato al 29.84%. Nessun ballottaggio, dunque, tra centrosinistra e centrodestra. Il primo partito è il PD con il 19,28% delle preferenze e ben 7 seggi ottenuti. Al secondo posto Patto Popolare, a sostegno di Musillo, con il 9.02% e 4 seggi. Fratelli d’Italia, con il 6.71%, avrà due seggi in consiglio comunale. Nonostante la sconfitta di Musillo, FDI è il secondo partito nella coalizione di centrodestra e dunque porterà in consiglio comunale due consiglieri. Per il Movimento Cinque Stelle un 4,18% con un seggio. (agg. Josephine Carinci)

Le Elezioni Comunali Taranto 2022 hanno segnato una sconfitta per il candidato di centrodestra Walter Musillo. Il candidato, sostenuto anche da FDI, si è dovuto arrendere al primo turno. Ma vediamo nel dettaglio la lista di Fratelli d’Italia.

Questo l’elenco dei candidati di FdI alle elezioni comunali di Taranto 2022: Antonucci Graziana, Basile Nicola, Boccuni Tamara, Buonomo Annamaria, Circosta Alfredo, Cofano Giorgia, Costanzo Marco, D’Andò Giuseppe, Dinoi Fabio, Fallone Giacinto, Iacobbi Lorenzo, Lavecchia Annita, Leopardi Fernanda detta Rosy, Millarte Emanuele Musciacchio Maria, Muzzioli Monia, Oliva Emanuele, Percolla Matilde, Perrone Anna, Pignatale Doriana, Pignatelli Daniela, Piscopiello Oreste, Renna Cataldo detto Aldo, Rocchetto Pamela, Sallustio Alessandro, Scialpi Luigi, Speranza Egidio, Stola Rosa, Tocci Anna Stella, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo, Vitanza Francesco.

Alle elezioni comunali di Taranto del 2017 fu la coalizione di centrosinistra a prevalere sul centrodestra al ballottaggio per qualche centinaio di voti. Rinaldo Melucci vinse lo scontro con Stefania Baldassarri per poco più di 900 voti: 26.913 contro 25.955. Fratelli d’Italia a questa tornata elettorale è scesa in campo con l’obiettivo di fornire un contributo significativo alla candidatura di Walter Musillo, con una squadra composta da volti di spicco della politica locale e esponenti della società civile. La leader di FdI, Giorgia Meloni, è stato protagonista in campagna elettorale, fiduciosa della vittoria del centrodestra e anche di un buon risultato del partito, con numerosi consiglieri eletti in Consiglio regionale. “È arrivato il momento del cambiamento e che i tarantini siano consapevoli della propria importanza”, le parole del consigliere regionale pugliese Renato Perrini.

