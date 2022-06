Febbre Dengue, allarme Singapore: “Casi raddoppiati”/ “Brutto segnale per il mondo”

La febbre Dengue mette in allarme Singapore e l’intero pianeta Terra. I numeri registrati in landa asiatica sono tutt’altro che incoraggianti: è sufficiente paragonare i numeri di maggio 2021 con quelli di maggio 2022 per rilevare come i casi, nello stesso periodo, siano letteralmente raddoppiati da un anno all’altro. Secondo gli esperti, questi numeri rappresentano un pessimo segnale per tutto il mondo e non soltanto per le zone tradizionalmente più battute dalle zanzare Aedes, che veicolano il virus responsabile della cosiddetta febbre spaccaossa.

Bollettino vaccini covid oggi 8 giugno/ 39.6 milioni italiani con il primo booster

La Cnn, in tal senso, ha citato le parole di Ruklanthi de Alwis, specialista di malattie infettive emergenti della Duke-Nus Medical School di Singapore: “Il riscaldamento globale dovuto ai cambiamenti climatici finirà per ampliare le aree geografiche interessate dalla Dengue e per allungarne la stagione di trasmissione”. Si va verso focolai più grandi e zone più vaste, dunque.

"Respirazione bocca a bocca con mascherina FFP2? Si può"/ Studio: "Efficace al 90%"

FEBBRE DENGUE: “10% DEGLI INFETTI FINISCONO IN OSPEDALE, MA OSPEDALIZZAZIONI RESTANO GESTIBILI”

Sempre ai microfoni della Cnn, un portavoce del ministero della Salute di Singapore ha asserito: “Al 28 maggio 2022 sono stati riportati circa 11.670 casi di febbre Dengue”, più che raddoppiati dai 5.258 del 2021 e “il 10% circa dei quali hanno richiesto un ricovero in ospedale”. L’agenzia di stampa Adnkronos ha evidenziato che “le ospedalizzazioni restano per ora a un livello gestibile e al momento non ci sono stati decessi, la stagione più a rischio è appena iniziata e il timore per i mesi a venire dipinge un quadro definito fase urgente di emergenza dal ministro degli Affari interni di Singapore, Desmond Tan”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 giugno/ Positività 11.9%, +7 ricoveri

Ma quali sono i sintomi più comuni della febbre Dengue? Febbre alta, forti mal di testa e dolori intensi, che nelle forme più gravi può provocare anche sanguinamenti, difficoltà respiratorie, insufficienza d’organo, fino alla morte. Insomma, “non è una malattia facile da curare”, ha assicurato Clarence Yeo Sze Kin, medico di Singapore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA