Federica Abbate/ Video, “I sogni prima di dormire”: lei ci riprova! (Italia Sì)

Federica Abbate è una dei 20 finalisti dell’edizione 2019 di Sanremo Giovani. La potremo seguire su Italia Sì su Rai 1 per i penultimo atto della manifestazione a partire da oggi, 16 novembre. La ragazza si esibirà con I sogni prima di dormire. Nata a Milano il 23 gennaio del 1991, ha iniziato a suonare il piano già all’età di cinque anni e a otto anni cominciò già a comporre. Nel 2013 vince il premio Bianca D’Aponte – Città di Aversa, dedicato a una giovane cantante che aveva firmato da poco un contratto discografico e che a soli 22 fu colpita da un aneurisma che la uccise. Il nome di Federica Abbate compare dietro a tante canzoni di famosi cantanti italiani. È infatti un’autrice, una compositrice. Ha scritto brani di successo per Fiorella Mannoia, Noemi, Fedez, Anna Tatangelo, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Il Volo ed è considerata una delle autrici più prolifiche degli ultimi anni. Il successo è arrivato proprio come autrice, con Roma-Bangkok di Baby K con Giusy Ferreri, qualificatosi come il più venduto in Italia nel 2015, divenuto un tormentone. Ottiene il disco di platino come cantautrice con Niente canzoni d’amore. Il brano scritto da lei e da altri autori, Nessun grado di separazione, interpretato dalla Michielin, raggiunse il sesto posto a Sanremo 2016, Sezione Campioni, e rappresentò l’Italia all’Eurovision Contest. Nello stesso anno è la vocal coach a The Voice of Italy del team capeggiato da Emis Killa e, l’anno dopo, il brano scritto da lei e da altri, cantato da Michele Bravi, Il diario degli errori, arriva al quarto posto a Sanremo 2017. I suoi pezzi sono stati scelti anche come colonne sonore per alcuni film, come Scusa, per il film Zeta del 2016, Corri, cantato da Marianne Mirage, ne Il furore di Dony, film tv di Pupi Avati del 2018. Vince la sesta edizione, nella sezione Giovani, del Summer Festival. Nel 2018 ha pubblicato l’EP In foto vengo male.

Federica Abbate, Italia Sì: non è la prima volta a Sanremo Giovani

Federica Abbate ha già partecipato alla rassegna Sanremo Giovani, con Finalmente, entrando nei 65 finalisti, e in questa edizione del 2019 presenta I sogni prima di dormire, che racconta un amore finito e che potremo ascoltare a Italia Sì. Per lei questo è quasi l’unico pensiero quotidiano, domandarsi il perché sia tutto finito, nonostante si stava così bene insieme. Si chiude in casa davanti alle serie tv, senza ascoltare chi la invita a non farsi del male e a uscire, ad andare a divertirsi. Perché le è rimasto un sogno, e i sogni nessuno te li può dettare, nessuno te li può togliere. Questo sogno è quello di ricordare il suo amore finito, quello di immaginare che non sia ancora svanito. La sua voce abbastanza nasale si muove su tappeti di tastiera e di sintetizzatore vellutati, anche un po’ vintage a tratti. Si tratta di una canzone che può definirsi sanremese, sia per il sound che per il testo. Non presenta sbalzi armonici e vocali, la voce è molto intonata, oltre ad essere appassionata.

Federica Abbate, il video di “I Sogni prima di dormire”





