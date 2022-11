Federica Aversano abbandona il trono di Uomini e Donne/ Perché? “Forti difficoltà”, e i corteggiatori…

Federica Aversano ha abbandonato il trono di Uomini e Donne

Colpo di scena durante la nuova registrazione di Uomini e Donne: Federica Aversano ha abbandonato il trono! Stando a quanto anticipa Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la tronista ha deciso di lasciare definitivamente il programma a causa di alcune difficoltà personali.

“Federica ha spiegato che lei ha forti difficoltà ad organizzarsi fuori per venire in puntata e nelle registrazioni. – fa saper la fonte delle anticipazioni, che aggiunge – Lo scorso anno aveva fatto i salti mortali, perché aveva un forte motivo che era il sentimento per Matteo. Ma adesso non sente quella spinta verso questi corteggiatori”. Federica Aversano sarebbe inoltre rimasta molto delusa da Federico, il suo corteggiatore che nell’ultima esterna non si è presentato in puntata perché lei non aveva fatto l’esterna con lui.

Federica Aversano abbandona il trono: la reazione dei corteggiatori

Ma come hanno reagito i corteggiatori di Federica Aversano quando ha annunciato il suo abbandono a Uomini e Donne? La fonte svela che le razioni sono state abbastanza diverse: “L’altro corteggiatore, Stefano, è stato molto carino con lei, l’ha capita. Mentre Federico ha pensato solo a ribadire che lui non si era presentato perché lei doveva portarlo in esterna.”

Con l’addio di Federica, in studio rimane un’unica tronista donna che è Lavinia. È probabile che per il momento la Aversano non venga rimpiazzata con un’altra tronista e che il trono classico vada dunque avanti con i soli tre tronisti presenti in studio. Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

