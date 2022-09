Federica Aversano accetta l’invito di Riccardo Guarnieri / Caos a Uomini e donne!

Uomini e donne, Federica Aversano accetta le avances di Riccardo Guarnieri?

Ferve l’attesa generale per la nuova puntata di Uomini e donne del 22 settembre 2022 prevista alle 14:45 su Canale 5, dove Federica Aversano e Riccardo Guarnieri creano caos e dinamiche accese in studio! Stando alle anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, infatti, nel nuovo appuntamento TV del dating-show la neo tronista Federica Aversano prosegue la conoscenza dei corteggiatori e aspiranti pretendenti al suo trono classico, giunti per un appuntamento al buio con lei in studio. Che la tronista possa avere un colpo di fulmine a prima vista, dinanzi al parterre maschile della fila di uomini che attendono di fare la sua conoscenza? Nel frattempo, a farle la corte serrata é un cavaliere dell’altra compagine parallela al trono classico degli under 35, di Uomini e donne, il trono over, si tratta di Riccardo Guarnieri. Dopo la notizia giunta dallo studio con Ida Platano che ha rivelato il tentativo fatto dal tarantino , di riappacificarsi con lei per un ritorno di fiamma, durante l’estate 2022, Riccardo Guarnieri ci prova con la tronista, svelando di sentirsi attratto da lei e non solo.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, scontro a Uomini e donne/ É finita? La risposta!

L’ormai ex fiamma di Ida Platano scatena il caos, in studio, invitando la tronista Federica Aversano ad un ballo. La casertana accetta l’invito, palesando di non disdegnare le avances del fascino over, ma il momento TV scatena delle reazioni contrariate. Il ballo inaspettato che suggella l’incrocio tra il trono classico e il trono over, non convince i più in studio.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, via le maschere/ É lite a Uomini e donne!

Le reazioni avverse al ballo di Riccardo Guarnieri con Federica Aversano: interviene la conduttrice di Uomini e donne

Ida Platano sembra tacciare Riccardo Guarnieri di incoerenza, rispetto al tentativo estivo che lui ha fatto per un loro ritorno di fiamma, con il tarantino che riceve le sentenze degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sulla sua condotta “ambigua” assunta nel mezzo di due fuochi -tra l’ex over e la giovane tronista- e a questo punto interviene Maria De Filippi. La conduttrice, intenta a liberare lo studio di Uomini e donne dal caos generato dal tarantino, mette spalle al muro Riccardo Guarnieri, chiedendogli di fare una scelta: se restare al trono over o in alternativa passare al corteggiamento per Federica Aversano, lasciando quindi gli over per il passaggio al trono classico, con il rischio di essere eliminato dalla tronista.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 settembre: Roberta chiude con Alessandro, Ida e Riccardo lite!

Spazio, poi, anche ad Armando Incarnato. Il protagonista veterano del trono over Uomini e donne, originario di Napoli, torna al centro studio dopo un’estate 2022 a quanto pare non proprio calda sul fronte sentimentale. Che succede per il bel napoletano?













© RIPRODUZIONE RISERVATA