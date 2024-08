Riccardo Guarnieri di nuovo single?

Riccardo Guarnieri, cavaliere storico del trono over di Uomini e Donne, sarebbe tornato nuovamente single. Dopo aver lasciato la trasmissione, il pugliese aveva ritrovato l’amore accanto ad una ragazza sconosciuta ma stando ad un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe tornato recentemente single. Si tratta, tuttavia, di un’indiscrezione non confermata e sul profilo Instagram dell’ex cavaliere non ci sono indizi che facciano pensare alla fine della storia d’amore. In realtà, dopo aver lasciato la trasmissione, Riccardo è sempre stato molto schivo pubblicando pochissimo del proprio privato.

Tuttavia, qualora fosse tornato realmente single, il ritorno di Riccardo non è assolutamente da escludere soprattutto perché pare che i rapporti tra il pugliese e la redazione di Uomini e Donne sono sempre rimasti buoni.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano di nuovo insieme a Uomini e donne?

Il ritorno di Ida Platano sul trono di Uomini e donne resta, per il momento, un’indiscrezione non confermata ma qualora il quarto trono fosse realmente per Ida, la dama bresciana potrebbe ritrovarsi nuovamente in studio con Riccardo Guarnieri qualora quest’ultimo dovesse tornare in studio se la fine della sua relazione fosse confermata. L’eventuale presenza in studio di Ida e Riccardo sta già scatenando diverse reazioni tra chi spera che questo doppio ritorno sia reale e chi spera, invece, di non rivedere nè Ida nè Riccardo.

L’ex cavaliere e l’ex tronista, per anni, sono stati tra i protagonisti indiscussi del trono over e la loro storia ha appassionato milioni di telespettatori che hanno sempre sognato un epilogo diverso per il loro amore. I due, invece, non solo si sono lasciati e i rapporti non sono più stati idilliaci.