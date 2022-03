Federica Aversano, chi è la non scelta di Matteo Ranieri/ Uomini e donne, lei l’accus

Uomini e donne, Federica Aversano è la non scelta di Matteo Ranieri

C’è attesa generale per la messa in onda della scelta di Matteo Ranieri, ultimo tronista uscente di Uomini e donne, il quale secondo le anticipazioni tv riprese da Uomini e donne classico over ha deciso di uscire dal dating-show con una delle due corteggiatrici campane, ovvero la prescelta Valeria Cardone. La non scelta, Federica Aversano, è una 28enne originaria di Caserta, laureata in Scienze politiche e Giurisprudenza. Mamma single del figlio Luciano, avuto da una precedente relazione. Con l’ormai ex compagno, Federica non è convolata a nozze e in lei vivrebbe il rimorso di non aver assicurato al figlio una famiglia unita. Federica Aversano ha inoltre un passato di ex Miss: nel lontano 2018, prendeva parte al contest di bellezza di Miss Italia, dove si aggiudicava il titolo di Miss Eleganza Campania.

La non scelta di Matteo Ranieri è attiva su Instagram, dove vanta un seguito social importante, dal numero di follower maggiore rispetto al profilo di Valeria Cardone sullo stesso social network, stimato oltre 62mila followers.

La replica alla non scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne: parla Federica Aversano

Secondo le anticipazioni tv dell’attesa puntata della scelta di Uomini e donne registrata da Matteo Ranieri, riprese da Novella 2000, la reazione di Federica Aversano al verdetto che darà per prescelta Valeria Cardone, sarà piuttosto critica per il tronista uscente. Questo in replica al tronista ligure che le ammetterà -nel messaggio di addio – di aver trascorso dei bei momenti con lei nonostante il suo cuore batta per l’altra pretendente Valeria Cardone. Federica Cardone, infatti, gli dirà che si sarebbe aspettata da parte sua la scelta di uscire dal dating-show in coppia con Valeria, per poi accusarlo non troppo velatamente di essersi preso gioco di lei. Gli spiegherebbe quindi che lui si sarebbe potuto risparmiare alcune attenzioni importanti nei suoi riguardi, come la scelta di portarla a casa e a questo punto la casertana verrebbe presa di mira dalla critica dell’opinionista, Tina Cipollari. Al termine della scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne, infine, la conduttrice Maria De Filippi farebbe rientrare in studio Federica per un motivo: Alessandro Vicinanza, ormai ex pretendente al trono over di Ida Platano, le chiederebbe di avviare una frequentazione intima, dichiarandosi interessato a lei. La risposta della casertana? Un categorico due di picche!

La puntata della scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne è prevista dal 31 marzo al 4 aprile 2022, su Canale 5.

