Federica Aversano, chi è la tronista di Uomini e Donne/ Scontri con Tina Cipollari e…

Federica Aversano nuova tronista di Uomini e Donne: Tina perplessa

Dopo tanta attesa, la puntata di Uomini e Donne in onda oggi dovrebbe essere dedicata alla presentazione delle nuove troniste in cerca d’amore. La prima che dovrebbe entrare in studio, stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe essere Federica Aversano. E’ lei la tronista più attesa della stagione dopo la sua precedente esperienza come corteggiatrice di Matteo Ranieri che, al termine del percorso, non l’ha scelta.

Federica, insegnante e mamma di un bambino, single da diverso tempo, è pronta a rimettersi in gioco sperando di riuscire a trovare l’amore della sua vita che dovrà amare anche il suo carattere. La nuova tronista di Uomini e Donne, infatti, ha ammesso di essere un po’ “rompiscatole”. Riuscirà a trovare l’amore che sogna?

Federica Aversano Uomini e Donne: la battuta di Tina Cipollari

Il percorso di Federica Aversano sul trono di Uomini e donne comincia con una battuta di Tina Cipollari. Dopo aver scoperto il nome della tronista, come rivelano le anticipazioni di “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Tina si lascerà andare alla seguente battuta: “Ci incominciamo ad appesantire dall’inizio”.

Tra la tronista e la bionda opinionista non c’è mai stata molta simpatia. Durante il trono di Matteo Ranieri, Tina ha più volte sottolineato l’atteggiamento, a suo dire, pesante di Federica non gradendo neanche la reazione alla scelta di Matteo Ranieri che, al termine del trono, le ha preferito Valeria Cardone con cui, però, la storia è finita. Tra Tina e Federica scoppierà la pace nel corso dei prossimi mesi?

