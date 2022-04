Federica Aversano dopo scelta Matteo, critiche a Uomini e Donne/ Ida attacca, Gemma…

Uomini e donne, Federica Aversano si ribella alla scelta di Matteo Ranieri: l’occhio pubblico si divide

Il 31 marzo 2022 su Canale 5 è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri, che lo ha visto a Uomini e donne coronare il sogno di fare coppia fissa con la prescelta Valeria Cardone, a discapito della non scelta Federica Aversano, la quale ha avuto una reazione avversa, peraltro molto discussa in queste ore. Tra le relative opinioni, sul conto di Federica Aversano si rileva quella di Ida Platano, concessa a Uomini e donne magazine: “Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei”. A detta di Ida, Federica potrebbe non essersi fatta capire da Matteo rispetto all’interesse nutrito nei suoi riguardi, ritenendo che il tronista possa aver scelto Valeria non credendo del tutto alla veridicità della casertana. Tuttavia, la reazione critica di Federica Aversano -mossa contro Matteo alla scelta- resta un gesto di insensibilità per la bresciana. Ma cosa è accaduto tra Federica e Matteo, negli istanti precedenti alla scelta ricaduta su Valeria Cardone?

In un messaggio d’addio pre-scelta, Matteo ha comunicato alla corteggiatrice casertana di non volerla scegliere dal momento che il suo cuore gli ha gridato il nome di Valeria, per un’alchimia scattata a un bacio galeotto, motivazione che Federica ha respinto accusando Ranieri di ipocrisia, finto-perbenismo e di presa in giro ai suoi danni: “Io ero convinta della scelta, per maturità sei più vicino a lei, sono me stessa, fiera e cammino a testa alta. Quando sei venuto a prendermi a Caserta potevi non farlo. Mi sento presa in giro. Io qui capisco chi sei, la scelta è la prova del 9. Non hai avuto il coraggio di dirmi che avevi già scelto”: E l’affondo prosegue ancora: ” L’ultima persona che dovevi prendere in giro ero io. Che cavolo mi vieni a prendere a fare? Io mi siedo e mi viene da piangere e tu non te ne accorgi. Sei stato una delusione, mi sono illusa di un’idea di te. Devi crescere”. La mamma single di Luciano e con un passato di Miss Eleganza Campania, intanto, divide l’opinione dell’occhio pubblico, proprio alla luce della reazione alla scelta di Matteo. In rete, c’è chi – tra gli internauti- esorta a Maria De Filippi a renderla erede al trono di Matteo Ranieri, ma non manca chi invece l’attacca tacciandola di aver voluto rovinare la scelta del tronista uscente a suon di critiche gratuite, in primis contestando di lui “l’immaturità”.

Gli altri Uomini e donne commentano Federica Aversano in reazione alla scelta di Matteo Ranieri

Anche altri protagonisti di Uomini e donne hanno espresso a Uomini e donne magazine delle opinioni a caldo sul conto della ormai ex corteggiatrice campana, Federica Aversano, rispetto alla reazione critica avuta alla scelta di Matteo Ranieri. Non si risparmia commenti neanche la veterana di Uomini e donne, Gemma Galgani, che seppur comprendendone la motivazione annessa non condivide la reazione critica di Federica Aversano: “La parte successiva, con quella battuta forse un po’ forte, non so…”. Aspro sul conto di Matteo Ranieri e il commento di Alessandro Rausa del trono over targato Uomini e donne: “Federica se lo metteva nel taschino perché ha un carattere troppo forte. Inutile la reazione di Federica Aversano a Uomini e donne, avrebbe fatto meglio a salutare e andarsene senza dire nulla. Penso che lei avesse capito tutto e, facendo così, ha solo rovinato il momento”.

