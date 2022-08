Federica Aversano e Lavinia Mauro, nuove troniste di Uomini e donne/”Cerco un uomo..”

Uomini e donne presenta le prime due troniste: Federica Aversano e Lavinia Mauro

Sale l’attesa generale nei telespettatori per il via ufficiale alla nuova stagione tv di Uomini e donne, che con ogni probabilità partirà nella seconda settimana di settembre 2022 su Canale 5. Stando alle ultime anticipazioni TV riprese dalla pagina Instagram del dating show di Canale 5, a fronte delle prime registrazioni della trasmissione post-vacanze estive, possono dirsi ufficializzati i nomi delle prime due troniste che animeranno il trono classico dal dating-show. Ebbene sì, a salire sul trono di Uomini e donne sono un’ex corteggiatrice e non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri, Federica Aversano, e un’altra ex corteggiatrice, Lavinia Mauro. Le due future troniste si sono presentate ai microfoni di Witty TV, come trapela dagli annessi video di presentazione condivisi da Uomini e donne su Instagram, che in anteprima assoluta per la gioia dei telespettatori forniscono delle prime curiosità sulla personalità e la vita in generale delle due primedonne di Uomini e donne.

Federica Aversano e Lavinia Mauro parlano di sé al pubblico TV di Uomini e donne

Il trono classico della nuova stagione tv di Uomini e donne si tinge di rosa con le prime due troniste dalla bellezza mediterranea.

La 28 enne Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri, di sé fa sapere che é di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, e aggiunge: “Sono una gran rompiscatole, istinto puro, ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a 10… Sono una mamma di un bambino di due anni e mezzo e single da tre anni”. Ma cosa la spinge al salto di qualità da ex corteggiatrice a tronista? ” Non cerco un padre per mio figlio, ma un compagno, un uomo che non scappi al terzo caffè” e che le dia attenzioni, fa sapere inoltre, la giovane casertana.

L’altra tronista, Lavinia Mauro, ha 26 anni ed é nata e cresciuta a Roma. É iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alla laurea. Suo papà è avvocato, sua mamma un’imprenditrice e ha una sorella ingegnere. La tronista si palesa molto legata alla sua famiglia E dichiara di aver “sofferto per amore, ma non l’ho mai fatto vedere. Basta poco per capire se una persona può piacermi o meno”. “Ho un sesto senso spiccato e sono molto diretta”, aggiunge poi Lavinia, che in passato ha coperto il ruolo di corteggiatrice al trono dell’ex tronista Nicolò Brigante. Cerca un uomo sportivo e tenace, e che faccia il primo passo.

E la risposta degli internauti alla presentazione web delle due troniste di Uomini e donne si direbbe, intanto, più che positiva, così come emerge da una gran moltitudine di messaggi di consensi giunti dai telespettatori a margine dei primi due post che Uomini e donne dedica a Federica Aversano e Lavinia Mauro. Tuttavia, non mancano di certo delle contestazioni, in particolare da parte degli haters della Aversano, che definiscono la non scelta di Matteo Ranieri come una donna “anaffettiva” , “algida”, e in più: “Antipatica, arrogante e presuntuosa, vorrebbe imitare Giulia De Lellis”. Neanche su Lavinia, poi, mancano le contestazioni social rivolte alla produzione di Uomini e donne, facente capo a Maria De Filippi: “Ma come mai tutte figlie di papà…”.

