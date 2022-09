Federica Aversano e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne/ “Vuoi un pupazzetto che…”

Federica Aversano e Tina Cipollari, comincia lo scontro a Uomini e Donne

Dopo la dichiarazione di Riccardo Guarnieri che, però, ha rifiutato di corteggiarla, Federica Aversano, al centro dello studio, ha avuto un confronto con Francesco, il corteggiatore con cui ha fatto l’esterna. Dopo aver rivissuto i momenti trascorsi con lui attraverso un filmato, Federica ha spiegato di volerlo eliminare non avendo gradito il suo atteggiamento “spavaldo“. Una motivazione che, non solo non piace allo stesso corteggiatore che ritiene di non essere stato affatto sbruffone e di aver provato semplicemente a conoscerla, ma anche a Tina Cipollari.

“Non mi piaceva il suo modo di fare e quindi ho deciso di uscire con lui per metterlo alla prova, ma nonostante tutto, lui continuava”, ammette Federica. “Stai scegliendo la strada più facile“, commenta Tina Cipollari che poi punta il dito contro la tronista.

Tina Cipollari contro Federica Aversano

Secondo Tina Cipollari, Federica Aversano avrebbe deciso di non portare avanti la conoscenza con Francesco per una questione puramente caratteriale. “Lei vuole uno che dice ‘sei meravigliosa, sei stupenda’. Sei scontata Federica”, commenta Tina Cipollari. “A lei non piacciono i ragazzi che le tengono testa. Lei vuole il pupazzetto da manovrare. Siccome tu sei un ragazzo di spessore e intelligente, non le vai bene. Lei vuole i ragazzi con cui può fare la primadonna. Con te non può farlo e quindi ti elimina”, dice ancora l’opinionista.

“Tu sei questa perchè lui ti tiene testa e tu non vuoi un ragazzo così accanto perchè tu sei una grande prepotente e con lui non può prevalere la sua prepotenza. Ma quanto sei piccola? Ma cresci prima di fare la primadonna. Per fare la primadonna deve avere stoffa e tu non ce l’hai”, sbotta la Cipollari. “Tu sei una persona intelligente, ma a volte dici cose stupide“, replica Federica.

