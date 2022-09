Riccardo Guarnieri si dichiara a Federica Aversano a Uomini e Donne/ Armando sbotta

Riccardo Guarnieri e l’interesse per Federica Aversano

Colpo di scena nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 settembre. Dopo la nuova lite tra Pinuccia e Tina Cipollari, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la tronista Federica Aversano e Riccardo Guarnieri. La conduttrice manda in onda un filmato in cui Riccardo e Federica chiacchierano in studio durante il momento del ballo. Rientrati in studio, Riccardo ammette: “Mi piacerebbe conoscerla”. “Ti siedi tra i corteggiatori perchè loro non possono uscire con altre ragazze, ma possono conoscere solo Federica”, risponde Maria De Filippi. “Hai toccato proprio il fondo. Ora all’improvviso ti piace la tronista”, commenta Tina Cipollari.

“L’ho sempre detto che mi piace”, replica Riccardo. “E Federica cosa pensa di Riccardo?”, chiede Tina. “E’ un bell’uomo, ma non sono incuriosita al punto da conoscerlo”, risponde la tronista.

Riccardo Guarnieri, dietrofront con Federica Aversano?

Riccardo Guarnieri conferma di essere interessato a Federica Aversano ma aggiunge di essere consapevole di non poter competere con gli altri corteggiatori. Di fronte alla possibilità di dover lasciare il parterre del trono over per diventare un corteggiatore, fa un passo indietro. “Ho fatto dei semplici apprezzamenti, ma finisce lì“, dice Riccardo scatenando la reazione di Armando Incarnato.

“Stai facendo quello che hai fatto con Ida Platano l’anno scorso. Di fronte al disinteresse di Federica hai fatto un passo indietro. Fai pace con il cervello. Siediti tra i corteggiatori o torna a sederti qua”, sbotta Armando Incarnato con cui ammettono di essere d’accordo sia Gianni Sperti che Tina Cipollari. “Se hai coraggio vai a sederti tra i corteggiatori tanto resti comunque nello studio”, conclude Tina.

