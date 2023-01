Federica Aversano, Giovanni Vescovo é il fidanzato?/I dettagli che non lasciano dubbi

Uomini e donne, Federica Aversano fa coppia con Giovanni Vescovo?

Dopo il ritiro da Uomini e donne, Federica Aversano torna al centro del gossip che la vedrebbe in coppia fissa con Giovanni Vescovo! Ebbene sì. Dopo aver troncato di punto in bianco la sua ricerca dell’amore avviata in tv, coprendo il ruolo di tronista a Uomini e donne, la mora casertana conferma di aver avviato una storia in amore con una nuova fiamma. O almeno questo é quanto trapela dalla nuova intervista che lei rilascia tra le pagine di Uomini e donne magazine.

“Sì, ne ho presi due (sorride). Ma due di numero…”, fa sapere quando le chiedono se sia uscita a prendere dei caffè in intimità, dopo l’uscita di scena da Uomini e donne. Poi, incalzata sulla preannunciata nuova frequentazione intima che la vede protagonista, al gusto caffé, aggiunge che stavolta “potrebbero” essere rose e fiorire. Insomma, potrebbe essere la volta giusta, per la mamma single, di dirsi finalmente impegnata in una nuova storia d’amore. Che lui non faccia parte del mondo dello spettacolo? Il dubbio nasce spontaneo.

Anche se, al contempo, si accende il gossip secondo cui Federica Aversano farebbe coppia con il neo postino a C’é posta per te e giovane vip, Giovanni Vescovo.

Giovanni Vescovo di C’é posta per te é la nuova fiamma di Federica Aversano: il dettaglio che non sfugge

Questo, sulla base di un video trapelato dal web, dell’ex tronista, dove lei figurerebbe immortalata in un viaggio in treno, proprio insieme all’ex corteggiatore dell’ex tronista Sonia Lorenzini a Uomini e donne. E il gossip sulla presunta coppia vip si direbbe fondato. Visto che, quando la rivista di Uomini e donne sottolinea che il pensiero comune sia che lei ora non possa fare coppia con un vip, lei smentisce avvalorando l’ipotesi della frequentazione con Giovanni Vescovo. “Sì invece, ma non posso dire altro. È una cosa davvero all’inizio, per ora sono colpita e stupita.”, fa sapere sibillina. Insomma, dopo il ritiro dalla tv Federica Aversano potrebbe aver avviato la conoscenza intima con il “vip” Giovanni. Questo, complici i contatti dei due diretti interessati e presunti piccioncini con la produzione Fascino dei ben noti format TV di Canale 5, Uomini e donne e C’é posta per te, facente capo a Maria De Filippi.

