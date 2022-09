Federica Aversano is the new Gemma Galgani a Uomini e donne/Tina s’infuria, il motivo

Uomini e donne, Federica Aversano al centro studio per una delusione: l’attacco di Tina Cipollari

Sale l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per il via alla nuova stagione tv di Uomini e donne, che – salvo cambiamenti repentini- partirà il 19 settembre 2022 su Canale 5, e le cui ultime anticipazioni TV rivelano che una dei 4 nuovi tronisti in carica, Federica Aversano, sarà presa di mira da Tina Cipollari, in studio. Le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne si sono tenute il 7 settembre 2022 e come ripreso da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina social Uomini e donne classico e over sono ricche di colpi di scena e all’insegna della tensione, come quella registratasi ai danni della casertana Federica.

L’acceso confronto tra la neo tronista nonché ex corteggiatrice al trono classico di Matteo Ranieri e l’opinionista vamp del dating-show prodotto e condotto da Maria De Filippi avverrà a quanto pare a margine di un’esterna di Federica Aversano e un corteggiatore, che si rivelerà una delusione per la tronista, piuttosto esigente in amore. A questo punto vorrà intervenire Tina Cipollari, tacciando Federica Aversano di essere alla ricerca dell’inesistente perfezione, in un parallelo tra la giovane e la dama veterana del trono over -circuito parallelo del trono classico a Uomini e donne – Gemma Galgani.

Il parallelo tra Federica Aversano e Gemma Galgani, secondo Tina Cipollari

“Federica è rimasta delusa da uno dei corteggiatori durante un’esterna -riportano testualmente le anticipazioni TV delle nuove registrazioni di Uomini e donne-, ne è scaturito un forte scontro con Tina Cipollari la quale ha detto “Se aspetti George Clooney torna a casa”. Lo spoiler TV, poi, prosegue con ulteriori particolari: “Successivamente l’opinionista l’ha attaccata dicendo a Maria De Filippi che, secondo lei, Federica farà la stessa fine di Gemma Galgani”.

Insomma, l’entrata in scena in qualità di tronista di Federica Aversano sembra infiammare le vicende di Uomini e donne, ancor prima dell’inizio della messa in onda del dating-show. Che Federica Aversano possa rivelarsi la tronista più contestata del rinnovato trono classico di Uomini e donne? Al pubblico spetta l’ardua sentenza…

