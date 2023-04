Federica Brignone: “Milano-Cortina 2026? Non so se avrò il fisico”/ “Sono fidanzata”

Nella vita di Federica Brignone, oggi, c’è un uomo, come racconta al Corriere della Sera: “Sono stata otto anni con uno sciatore francese, Nicolas Raffort. Oggi frequento Davide, un ragazzo di qui, del paese. Capisce che per me lo sport adesso è la priorità: non salto un allenamento per una fuga romantica! Ma se riesco a fare tutte e due le cose e a dedicare a Davide le giuste attenzioni, ben venga”. A Milano-Cortina 2026, però, la sciatrice non sa se arriverà ancora in attività: “Non so se avrò il fisico e la testa per dei Giochi che mi sembrano ancora così lontani. Ho raggiunto tutto ciò che volevo, anche di più. La chiave sarà la motivazione, all’Olimpiade casalinga devi andare per vincere, non da turista; per questo motivo decido se continuare solo alla fine di ogni stagione. Risentiamoci nel 2025. Avrò ancora voglia di cercare il mio limite?”.

