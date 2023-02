Diretta combinata Mondiali sci 2023/ Streaming video Rai: speranza Brignone

Con la diretta della combinata femminile cominciano oggi, lunedì 6 febbraio, i Mondiali di sci 2023 ospitati in Francia, sulle nevi di Courchevel e Meribel. Per la precisione, le gare femminili saranno tutte a Meribel e di conseguenza sarà questa località ad aprire le danze, proponendoci una gara che sarà di difficile lettura, dal momento che la FIS non ha programmato alcuna combinata nel corso della stagione di Coppa del Mondo, ma l’ha conservata nel programma dei Mondiali, che saranno quindi l’unica occasione stagionale per vedere le campionesse dello sci alpino in azione in questa competizione “ibrida”.

Per chi è meno avvezzo allo sci, ricordiamo che la combinata riunisce in una sola gara una manche di velocità e una di slalom: naturalmente vincerà chi avrà fatto registrare il tempo migliore nella somma delle due manche. Possiamo aggiungere che per la combinata dei Mondiali di sci 2023 la manche di velocità sarà un super-G, aspetto che potrebbe concedere un ulteriore piccolo vantaggio alle slalomiste, che già negli ultimi anni hanno quasi sempre monopolizzato la scena. Noi ricordiamo con grande piacere soprattutto il bronzo di Federica Brignone alle Olimpiadi di Pechino 2022, adesso allora andiamo a presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta della combinata femminile ai Mondiali di sci 2023.

DIRETTA COMBINATA MONDIALI SCI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della combinata femminile dei Mondiali di sci 2023 vedrà il via alla prima manche alle ore 11.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 14.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti e il canale tematico Eurosport – ma per i Mondiali di sci la Rai proporrà lo sci anche sui suoi canali generalisti nei prossimi giorni.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della combinata, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Meribel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DELLA COMBINATA FEMMINILE AI MONDIALI SCI 2023

DIRETTA COMBINATA MONDIALI SCI 2023: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta della combinata femminile dei Mondiali di sci 2023, dobbiamo dire che sulla carta la prima favorita dovrebbe essere Mikaela Shiffrin, dall’alto del suo immenso talento ma anche del fatto che è la più polivalente tra le sciatrici del Circo Bianco, come hanno dimostrato anche i risultati dell’intera stagione. Shiffrin è la campionessa mondiale in carica della combinata, avendola vinta ai Mondiali di Cortina 2021, mentre alle Olimpiadi di Pechino 2022 fu la Svizzera a far saltare il banco, con la medaglia d’oro di Michelle Gisin davanti alla sua connazionale Wendy Holdener, due campionesse che sono sempre pericolosissime per chiunque in combinata. Gisin ha vinto le ultime due Olimpiadi ma in questa stagione è sempre apparsa in difficoltà, dunque indichiamo in Holdener l’elvetica di punta, a caccia di un tris iridato dopo gli ori di St. Moritz 2017 e Are 2019 in combinata.

Per quanto riguarda l’Italia, nella diretta della combinata femminile dei Mondiali di sci 2023 il nome di punta è naturalmente quello di Federica Brignone, bronzo olimpico l’anno scorso, che in carriera ha vinto ben cinque gare in questa specialità e anche la Coppetta nel 2019-2020, l’anno del trionfo di Brignone nella Coppa del Mondo generale, al quale proprio i risultati in combinata diedero un grande contributo. Il super-G come gara veloce strizza l’occhio a Federica, che ha le capacità per difendersi bene anche in slalom: nel terno al lotto che è la combinata, si può almeno sognare…











