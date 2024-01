Federica Brignone: “Rivalità con Sofia Goggia? Se non alzi l’asticella non vinci”/ “In futuro spero…”

Federica Brignone, la storia di una campionessa

Federica Brignone, campionessa 33enne di sci, nata a Milano ma cresciuta in Valle D’Aosta, con il record di 63 podi in Coppa del mondo ed unica sciatrice italiana ad aver vinto una Coppa del Mondo generale e 3 Coppe del Modo si Specialità, si racconta in una lunga intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Chi in edicola da mercoledì 10 gennaio. Nel mirino, ora, ci sono le Olimpiadi di Cortina anche se ammette di non pensarci molto “perché sono concentrata sulla mia stagione. Certo, dopo aver partecipato a quattro Giochi Olimpici all’estero, mi piace l’idea di poter gareggiare in casa ma ripeto, ci sono ancora due stagioni e mezzo davanti e, a 33 anni, non sono poche”.

DIRETTA/ Ankara Piacenza (risultato 0-1) streaming video tv: emiliani avanti (Champions, 10 gennaio 2024)

Inevitabile la domanda sulla presunta rivalità con Sofia Goggia: “Per me lo sci è una lotta contro il tempo e contro me stessa. E’ uno sport pericoloso dove vieni chiamata a rischiare e a spingerti al limite. Se non alzi l’asticella non vinci. Certo, avere delle avversarie come la Shiffrin o la Goggia e le altre azzurre mi stimola”.

Diretta/ Lazio Roma (risultato 0-0) streaming video tv: grande prudenza (10 Gennaio 2024)

Federica Brignone e il futuro sentimentale

Accanto alla sua super carriera sportiva, Federica Brignone non trascura la sua vita privata. Fidanzata con Davide, svela di riuscire a conciliare la vita di coppia con l’attività sportiva grazie al supporto del fidanzato. “Insieme ci riusciamo, se stai bene con una persona il problema della lontananza non si pone”.

E sul futuro non nasconde la voglia di maternità spiegando di augurarsi di poter essere, un giorno, una “brava mamma” esattamente come è stata “una brava figlia”. E quando non scia, cosa fa Federica Brignone? “Amo andare al mare. Mi piace il kite surf e il surf da onda. I lidi preferiti sono in Indonesia e in Sardegna”.

Diretta/ Ankara Trento (risultato 38-34) streaming video tv: intervallo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA