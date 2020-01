FEDERICA BRIGNONE, VIDEO 2^ MANCHE GIGANTE/ Trionfo a Sestriere a 37 anni dalla mamma

Era la più attesa e alla fine Federica Brignone si è fatta trovare puntuale all’appuntamento con la gente del Sestriere: nello slalom Gigante di oggi è sua la vittoria ex aequo con la slovacca Vlhova. Stesso tempo in una delle gare più combattute che lo sci alpino possa ricordare, con tre atlete racchiuse nello spazio di un centesimo (terza è arrivata l’americana Shiffrin). Dopo una prima manche perfetta, chiusa davanti a tutte, la Brignone è riuscita a rintuzzare il ritorno delle avversarie, recuperando dopo una parte di gara centrale che ad un certo punto sembrava averle precluso le possibilità di successo. Federica, però, nel finale c’ha messo tutto: potenza, tecnica, soprattutto cuore. Questione di geni, forse. Sì, perché a Sestriere l’ultima vittoria di un’italiana risaliva a 37 anni fa: a firmarla una certa Maria Rosa Quario, mamma di Federica Brignone…

FEDERICA BRIGNONE, VIDEO VITTORIA GIGANTE SESTRIERE

Dopo la vittoria Federica Brignone è esplosa in un urlo di gioia che si è mescolato all’ovazione delle migliaia di persone presenti a Sestriere. A freddo, la sciatrice azzurra, che ora guida la Coppa del mondo di specialità con un margine importante considerando che mancano quattro gare alla fine, ha ammesso di aver subito in questi giorni una grande pressione: “Ho provato uno stress che non avevo vissuto in tutta la mia vita. Ho cercato di stare tutto il giorno nella mia bolla perché è da stamattina alle 8 che sento urlare solo il mio nome. E da una parte è bellissimo, davvero grazie! Però dall’altra mette tanta pressione, perché già è difficile fare la gara di per sé, poi quando incontri tanta gente che ti dice ‘oggi vinci, oggi vinci’, non è affatto facile”. Clicca qui per il video della seconda manche di Federica Brignone e la sua esultanza a fine gara!





