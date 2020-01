Diretta gigante Sestriere/ Streaming video tv: Brignone e Bassino attese in casa

La Coppa del Mondo di sci femminile sbarca in Italia con la diretta del gigante di Sestriere: è la prima tappa nel nostro Paese per il Circo Bianco in questa stagione, gradito ritorno del Sestriere dopo tre anni di assenza. L’attesa è ancora più grande perché le nostre ragazze stanno facendo benissimo e il gigante è forse la specialità che in assoluto ci ha dato le soddisfazioni più belle, grazie allo straordinario rendimento nella prima metà della stagione di Federica Brignone e Marta Bassino. Non vediamo dunque l’ora di questo gigante che vedrà Federica in gara con il pettorale rosso di leader della specialità e con una vittoria a testa stagionale in gigante già in bacheca per le due azzurre, anche se naturalmente le avversarie non mancheranno e dunque ci sarà grande battaglia. In ogni caso sarà un sabato di sci da non perdere, eccovi dunque adesso tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Sestriere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI SESTRIERE

La diretta del gigante di Sestriere per quanto riguarda la prima manche avrà inizio alle ore 11.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 14.05. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Attenzione però: essendo una gara italiana, verrà trasmessa dalla Rai anche su un canale generalista, per la precisione Rai Due, ribalta che le azzurre sicuramente meritano. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose al Sestriere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SESTRIERE: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Sestriere, come abbiamo già accennato, ci sembra davvero doveroso mettere in primo piano le azzurre. Marta Bassino e Federica Brignone promettono di regalarci anche oggi grandi emozioni, senza dimenticare una Sofia Goggia in ripresa anche in gigante e che nel 2016 fu capace di chiudere al secondo posto. Marta Bassino dopo la prima vittoria in carriera ottenuta a Killington ha trovato anche la continuità ai massimi livelli, per la quale Federica Brignone è certamente una garanzia, come certifica il primo posto nella classifica di specialità, grazie soprattutto alla vittoria di Courchevel. Insomma, non è certo per semplice nazionalismo se mettiamo in copertina proprio le campionesse azzurre. Naturalmente però ci sarà da combattere, perché le rivali sono tante e agguerrite: in pole position la solita Mikaela Shiffrin, che è già in fuga nella classifica generale ma tallona da vicino Federica anche in gigante, avendo vinto a Lienz l’ultima gara disputata nella specialità. Purtroppo assente per infortunio la francese Tessa Worley, vanno dunque citate l’emergente talento neozelandese Alice Robinson, un altro nome in crescita quale la norvegese Mina Fürst Holtmann e poi naturalmente la veterana tedesca Viktoria Rebensburg e la campionessa del Mondo in carica, la slovacca Petra Vlhova. I nomi delle possibili protagoniste sono dunque davvero tante, ma tra loro le azzurre sono in pole position…



