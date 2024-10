DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: RIPARTE IL CIRCO BIANCO!

È sempre un momento emozionante quello che ci accompagna verso la diretta gigante femminile Soelden che oggi, sabato 26 ottobre 2024, terrà a battesimo la stagione 2024-2025 della Coppa del Mondo di sci. Innanzitutto la speranza è che si possa gareggiare sul ghiacciaio del Rettenbach, perché negli ultimi anni si è sempre viaggiato al 50%: nel 2023 le ragazze riuscirono a disputare il loro gigante e ricordiamo la vittoria di Lara Gut davanti a Federica Brignone, mentre il giorno seguente il vento portò alla cancellazione della gara maschile, nel 2022 ad esempio era successo l’esatto contrario.

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SAALBACH/ Federica Brignone ha vinto, Coppa del Mondo a Gut! (17 marzo 2024)

Ricordando il precedente abbiamo già citato i nomi di due campionesse che sono naturalmente molto attese anche stavolta nella diretta gigante femminile Soelden: la svizzera è la detentrice della Coppa di gigante, oltre che della generale, mentre l’azzurra è stata seconda in entrambe le classifiche e in particolare in gigante si fermò a soli 21 punti da Lara Gut. La sfida quindi è già lanciata, naturalmente comprese le altre campionesse della specialità dall’immancabile Mikaela Shiffrin all’altra azzurra Marta Bassino. Basterebbero questi quattro nomi per capire perché non vediamo l’ora di seguire la diretta gigante femminile Soelden…

Diretta super-G Kvitfjell/ Streaming video Rai 2: Brignone per la Coppetta (CdM sci, oggi 2 marzo 2024)

GIGANTE FEMMINILE SOELDEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: ORARI E COME SEGUIRE

Gli orari della diretta gigante femminile Soelden sono quelli che ci possiamo attendere da una gara ovviamente in due manche: ecco allora che il via sarà alle ore 10.00 appunto con la prima manche, mentre tre ore più tardi e quindi con appuntamento fissato alle ore 13.00 potremo seguire la decisiva seconda manche del gigante di Soelden.

Anche gli appuntamenti televisivi sono ormai una garanzia, sulle emittenti storicamente di riferimento per lo sci alpino: ecco allora che la diretta gigante femminile Soelden in tv sarà garantita per tutti su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport, con i rispettivi servizi (da Rai Play a Discovery +) per quanto riguarda invece la diretta gigante femminile Soelden in streaming video.

DIRETTA/ Super-G Val di Fassa cancellato: troppa neve, si lavora per domani! (CdM sci, oggi 24 febbraio 2024)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIGANTE DI SOELDEN

DIRETTA GIGANTE FEMMINILE SOELDEN: SUBITO GRANDE BATTAGLIA FRA CAMPIONESSE

Abbiamo già brevemente illustrato il fascino della diretta gigante femminile Soelden, pur tenuto conto di tutte le particolarità di una gara che ha il valore di un antipasto. Poi passeranno tre settimane prima dello slalom di Levi, per chi non è slalomista il prossimo appuntamento sarà addirittura fra cinque settimane con il gigante di Killington e quindi certamente nessuna sarà già al top della forma, ma questo negli scorsi anni non ha impedito lo spettacolo nel gigante femminile di Soelden e crediamo che lo stesso potrà essere anche oggi. Qui in passato hanno già vinto sia Federica Brignone sia Marta Bassino, di conseguenza anche per le azzurre le aspettative sono ottime.

Il gigante è una disciplina centrale, quella nella quale tutte le migliori si incrociano: speriamo logicamente che possa essere una stagione tranquilla dal punto di vista degli infortuni e in tal senso allora potrebbe essere da tenere d’occhio la situazione di Mikaela Shiffrin, che l’anno scorso diede di fatto via libera a Gut per la Coppa del Mondo a causa dell’infortunio a Cortina. Quanto alle altre azzurre, non ci sarà giustamente Sofia Goggia, che dopo il proprio infortunio si concentra sulla preparazione verso le prime gare veloci di dicembre, ecco allora che speriamo in segnali di crescita da parte di Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino, per le quali sarebbe importante fare punti già nella diretta gigante femminile Soelden…