Federica Calemme a Delia Duran: “Mettiti con Soleil!”/ “Visto che l’amore è libero…”

Federica Calemme è un genio del male: così l’ha definita Manila Nazzaro, quando la ragazza ha consigliato a Delia Duran di fidanzarsi con Soleil Sorge. Dopo il coming out, Delia Duran ha parlato della possibilità di stare insieme ad una persona dello stesso sesso. La modella, riprendendo le parole del marito Alex Belli, ha infatti esclamato: “Visto che l’amore è libero, adesso mi fidanzo con una donna”. Non si è fatta attendere la reazione di Federica Calemme: “Eh, perché no! Hai ragione… magari con Soleil”. A quel punto, Manila Nazzaro è scoppiata a ridere e, rivolgendosi alla Calemme, ha detto: “Sei un genio del male”. Sui social, in molti hanno condiviso la battuta di Federica Calemme, alludendo al fatto che Delia fosse gelosa del marito perché anche lei attratta da Soleil Sorge.

Federica Calemme si è confidata con Delia Duran anche su episodi spiacevoli del suo passato. La ragazza ha spiegato di aver subìto degli attacchi razzisti: “Da piccola ero scura, nera nera e mi prendevano in giro perché dicevano che ero zingara, ero diversa, non ero italiana. Che poi non ci sarebbe nulla di male! Mi hanno massacrato un sacco… Non mi sentivo pronta per questo mondo. Ho ripreso poi a 17 anni a lavorare tramite un agente di Napoli che è poi diventato il mio più caro amico”.

Federica Calemme ha accusato Alfonso Signorini di non darle spazio in puntata. La ragazza si è lamentata con Gianmaria Antinolfi e ha spiegato all’imprenditore di essere rimasta male del comportamento del conduttore nei suoi confronti: “Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”. Lo sfogo è iniziato quando il suo inquilino, steso accanto a lei, ha previsto un ingresso del padre venerdì per farle una sorpresa. A quel punto, Federica si è lasciata andare esprimendo le sue perplessità. La ragazza si sentirebbe messa da parte da Signorini che darebbe invece spazio alle solite dinamiche e ai soliti concorrenti.

La concorrente del Grande Fratello Vip nelle scorse ore ha deciso di aprirsi con Delia Duran e le ha raccontato com’è iniziata la sua carriera: “Mio padre mandava le foto mie alle agenzie per provarci. Andavamo una volta a settimana a Roma e iniziai a lavorare. Poi mi sono fermata, ero piccola e volevo uscire con le amiche. Non sapevo se lo volevo fare, non mi sentivo portata, sicura. Poi ho visto che mi piaceva essere fotografata, viaggiare. Amo quello che faccio, spero di farlo per un bel po’”. Qualche tempo fa il padre di Federica aveva rivelato al settimanale Dipiù che la figlia non aveva avuto una vita facile: “Federica ha ereditato da me la carnagione scura e quando andava in giro con sua madre, che è bionda, capitava che la gente chiedesse se era stata adottata. Spesso Federica tornava da scuola in lacrime: “Ditemi la verità, non sono vostra figlia?”. Non fu facile convincerla che era in tutto e per tutto nostra figlia”. I genitori sono riusciti però a trasformare quella carnagione scura in un punto di forza. Un bel messaggio che Federica potrebbe trasmettere ai giovani che oggi dimostrano di avere delle insicurezze. Signorini le lascerà più spazio per raccontarsi al pubblico?



