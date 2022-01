Soleil Sorge “Ho chiesto ad Alex Belli di tirare fuori gli attributi”/ Delia Duran “Prenda una posizione”

Soleil Sorge e Delia Duran, nella casa del Grande Fratello Vip, hanno stretto un patto di pace. Dopo la 37esima puntata nel corso della quale Alfonso Signorini ha svelato l’esistenza di una lettera che Soleil ha scritto ad Alex Belli chiedendo a Giacomo Urtis, eliminato dal gioco, di consegnarla, la Sorgel ha svelato il contenuto della lettera a Delia Duran con cui sta provando ad andare d’accordo. Soleil ha così raccontato di aver una copia della lettera che ha deciso di scrivere per chiedere delle cose ad Alex Belli con cui, per tre mesi, ha vissuto un rapporto intenso nella casa di Cinecittà.

“Sappi che ho scritto una brutta copia di questa lettera che gli ho mandato. Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella”, ha detto Soleil svelando di aver espressamente chiesto ad Alex Belli di scegliere mettendo così fine a tutta la situazione.

Soleil Sorge e Delia Duran contro Alex Belli?

Durante la lunga conversazione con Soleil Sorge, Delia Duran ha ribadito la propria posizione spiegando di incolpare il marito per la situazione che si è venuta a creare. “Comunque adesso è lui che deve chiarire le cose. Ora inoltre non capisco perché non ti ha detto che a me ha confessato di essere innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti. Perché però non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le basi giuste”, le ha ribadito Soleil come riporta Biccy.

Delia, dopo aver ascoltato le parole di Soleil, ha dato ragione a quest’ultima sentendosi anche compresa dall’influencer: “Hai ragione, tu hai proprio scritto bene in questa lettera. Lui deve prendere una posizione e basta con noi. Da donna a donna tu mi stai capendo“, ha concluso.

Delia a Soleil “tu hai proprio detto bene in questa lettera” #gfvip pic.twitter.com/PE8vx7A1lE — KD (@KD_mood) January 25, 2022





