Federica Calemme attacca Antonella Fiordelisi e Donnamaria/ “Litigano per piccolezze”

Federica Calemme critica Antonella ed Edoardo: “Hanno stancato”

Federica Calemme vive felice la sua relazione d’amore con Gianmaria Antinolfi, con il quale convive dopo un anno d’amore. La modella, ai microfoni di The Pipol Gossip, ha parlato della difficoltà di avere una relazione all’interno del Grande Fratello Vip: “E’ difficile mantenere i nervi saldi“.

L’ex gieffina, a proposito di relazioni all’interno della casa, svela cosa pensa di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Antonella e Donnamaria sono una coppia particolare. Non mi piacciono tanto, almeno per quello che arriva fuori.” Poi aggiunge riferendosi al volto di Forum: “E’ palese che lui sia preso, è molto più preso di lei, però ha stancato questo gioco tra loro. Litigano per nulla, per piccolezze“. La modella si è, dunque, allineata al “sentiment” social per quanto riguarda la coppia più controversa del reality show.

Federica Calemme, dopo aver partecipato al GF Vip in veste di concorrente, è diventata una fan accanita del Grande Fratello Vip 2022. La modella segue con attenzione e partecipazione l’attuale edizione del reality show, non perdendosi neanche una dinamica.

Ai microfoni di The Pipol Gossip, l’ex gieffina svela la sua opinione sul caso “Nikita-Onestini” molto discusso sui social. “Nikita? Io l’ho vista spontanea – esordisce Federica Calemme – anche perchè lei ha avuto questa forte attrazione per Onestini quindi c’è rimasta male.” Poi aggiunge: “Penso che lei abbia un problema con se stessa irrisolto che l’ha portata ad attaccarsi a Luca“. Per quanto riguarda la Pelizon, la modella lancia un pronostico: “Sarà la probabile vincitrice del GF Vip“.

