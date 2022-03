Federica Calemme furiosa con Fabrizio Corona: “Sfigato”/ Ecco cosa è successo

Ancora una volta Fabrizio Corona “entra” nelle dinamiche degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, questa volta parlando di Federica Calemme. La bella showgirl, fidanzatasi nella dimora più spiata d’Italia con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, sarebbe finita nella tela del re dei paparazzi, dopo che lo stesso ha pubblicato sulle proprie stories su Instagram uno scatto rubato in cui si vede l’ex vippona in compagnia proprio del suo Gianmaria. Nell’immagine il volto di Antinolfi è stato cancellato mentre lo scatto di lei è stato paragonato a quello di un calciatore dalle gambe muscolose, forse per indicare, secondo Fabrizio Corona, un difetto fisico della stessa Federica Calemme.

Non contento l’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez ha anche impostato di sottofondo la canzone “Ma Le Gambe” de Le Sorelle Marinetti. La stories è giunta agli occhi della diretta interessata nel giro di pochi minuti, visto che, subito dopo la pubblicazione da parte di Fabrizio Corona, l’ex vippona ha a sua volta pubblicato una stories in cui ha ripostato lo scatto della gambe, con tanto di commento “sfigato”, non apprezzando, come era ovvio, il gesto del re dei paparazzi. Come sottolinea Biccy.it, che ha riportato la notizia, non è ben chiaro come mai Fabrizio Corona ce l’abbia con Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, ma come detto sopra, non è la prima volta che lo stesso “punzecchia” i concorrenti del Gf Vip 2021.

FEDERICA CALEMME VS FABRIZIO CORONA DOPO LA QUERELLE CON SOPHIE CODEGONI

Nelle scorse settimane, infatti, aveva fatto discutere una sua intervista al settimanale Chi in cui parlava della sua precedente relazione con Sophie Codegoni, criticando il suo attuale compagno, Alessandro Basciano, conosciuto nella casa. “Com’è la situazione attuale con lui? Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con Fabrizio” – aveva confessato Sophie Codegoni – ad oggi questo non c’è più. Quando sono uscita mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte, quindi ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Ad oggi da parte sua ci sono frecciatine sui social e tanti tentativi di sminuire quello che siamo. Fabrizio Corona lo ricorderò come una persona meravigliosa perché per me ha fatto tanto. Quindi su questo nulla da dire. Però è stata una grandissima delusione, che continuasse a fare le sue storie dove critica. A me non interessa minimamente parlare con lui e nemmeno di lui perché è quello che vuole”.

