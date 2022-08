Federica Calemme in lutto: morta la nonna materna/ Era con Gianmaria Antinolfi…

Federica Calemme: ha scoperto del lutto mentre si trovava a un matrimonio a Sorrento con Gianmaria Antinolfi…

Giorni tristi sono quelli che verranno per la meravigliosa Federica Calemme che ha perso il suo splendido sorriso a causa di un lutto che l’ha colpita: la modella partenopea ha perso sua nonna materna a cui era molto affezionata. A rincuorarla e consolarla però sono intervenuti i milioni di fan e follower che la seguono sui Social. Si stava divertendo a un matrimonio a Sorrento quando ha appreso la bruttissima notizia, per fortuna con lei era presente anche il suo compagno Gianmaria Antinolfi che l’ha sostenuta nel grave momento di sconforto.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono conosciuti nella casa più spiata di Cinecittà, quella dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa Federica ha dimostrato di essere sempre molto di più che un bel visto e due gambe lunghe, la giovane infatti si è mostrata come un esempio di educazione, rispetto e bontà d’animo. Quando ha iniziato il flirt con Gianmaria Antinolfi molti spettatori non credevano nella loro relazione, credendo si trattasse solo di business, ma col tempo i due hanno dimostrato quanto il loro sentimento fosse puro, così la loro relazione, ancora oggi, procede senza intoppi.

Federica Calemme ha scoperto quindi della morte della nonna materna mentre si trovava a Sorrento, con il compagno Gianmaria Antinolfi, al matrimonio della loro amica Ida, una farmacista di Milano. I due, durante la cerimonia, si sono mostrati molto complici a tal punto da far sospettare, a The Pipol Gossip, che anche le nozze tra di loro fossero dietro l’angolo. Chi lo avrebbe mai detto che una giornata così felice potesse trasformarsi presto in incubo?

Nelle ultime ore la giovane modella partenopea ha voluto condividere con i suoi follower il ricordo della nonna, condividendo delle foto del passato. I fan ovviamente si sono stretti intorno a lei, dandole supporto e dedicandole numerosi messaggi d’affetto. Uno in particolare, di un Fan-club della coppia, ha colpito Federica a tal punto che lo ha riposato nelle proprie storie. Ecco che cosa c’è scritto nel post: “I nonni dovrebbero essere immortali, e non c’è frase più vera di questa!“.



