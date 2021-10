Federica Cangiano de Il Collegio 6, chi è?/ Fiera di essere napoletana, soffrirà la lontananza da casa?

Chi è Federica Cangiano concorrente de Il Collegio 6

Prossima protagonista – insieme ad altri ragazzi – de Il Collegio 6 sarà Federica Cangiano, quattordicenne e napoletana verace. Sin dal video di presentazione al programma, mostra il suo carattere forte e deciso: non a caso si ritiene piccola ma capace di farsi “grande” di fronte ai problemi e a chi tenta di metterle i piedi in testa. Federica si presenta come una ragazza allegra e amante della sua città: infatti, nel video mostra uno squarcio della bellissima Napoli vista dall’alto. I suoi genitori la descrivono come una ragazza molto testarda, a cui è difficile far cambiare idea; inoltre, immaginano che quella de Il Collegio 6 sarà una sfida ardua in quanto sono una famiglia molto unita e sarà difficile per tutti stare per molto tempo separati.

Ed è proprio Federica che dichiara di essere preoccupata soprattutto perché dovrà stare lontana dai suoi genitori; al tempo stesso, però, dice che è pronta per quest’avventura e che il suo unico obiettivo è quello di arrivare al diploma di fine anno.

Federica Cangiano ha paura della lontananza da casa

Inoltre, dichiara che normalmente a scuola va abbastanza bene e che l’unico problema è la sua parlantina: Federica Cangiano ha bisogno di chiacchierare anche durante le lezioni, altrimenti si annoia. C’è da dire che la futura collegiale è già entrata nell’occhio del ciclone proprio per le suo origini e per il suo accento: molti sul web si sono scatenati, insultando l’accento di Federica; la ragazza non si è di certo scoraggiata e ha risposto per le rime. Nel backstory de Il Collegio 6, infatti, Federica Cangiano parla solo ed esclusivamente italiano; il fatto che, invece, l’accento napoletano sia molto marcato è del tutto naturale: la stessa ragazza ribadisce che in Italia ci sono tantissimi accenti diversi che incidono su chi parla.

La Cangiano è già molto conosciuta sui social comunque: su Instagram ha circa 9.049 followers mentre sulla nota piattaforma di TikTok ne conta poco più di tremila; i suoi ultimi video hanno, inoltre, già raggiunto milioni di views – probabilmente perché gli utenti, incuriositi dal backstory, sono andati a dare un’occhiata.

