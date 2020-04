Federica Carfora/ Aspirante Miss Darwin “non ho vinto, ma…” (Ciao Darwin 8)

Pubblicità

Federica Carfora è la bellissima modella, oggi attiva soprattutto sui social, che lo scorso anno si è fatta notare a Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Protagonista della puntata Davide vs Golia, la biondissima concorrente è riuscita a lasciare il segno per la sua bellezza, che nelle settimane successiva, precisamente in occasione delle premiazioni per i Darwin di Donatello, le è valsa una candidatura per la categoria Miss Darwin. Federica Carfora, però, si è dovuta sfidare con altre due agguerritissime concorrenti che, nella stagione di Ciao Darwin – Terre Desolate, si sono distinte per la loro bellezza: Alisha griffanti e Rosy Di Carlo. Ad avere la meglio, infatti, alla fine è stata l’affascinante Alisha Griffanti, l’influencer nota sui social come Diva del Tubo. Federica Carfora, tuttavia, ha accusato il colpo con grande sportività condividendo, in ricordo di quella giornata, un messaggio sui social.

FEDERICA CARFORA: DA CIAO DARWIN 8 AI SOCIAL

“Come sapete ieri ero agli studi per registrare una puntata “special”, si legge sul profilo Instagram di Federica Carfora. “Non ho vinto nessun tipo di premio – precisa la modella – ma in compenso ho conosciuto persone bellissime!!! Grazie a voi per avermi dato la possibilità di ritornare come finalista di Miss Darwin 2019”. Questa sera avremo modo di rivedere la sua avventura nelle Terre Desolate di Ciao Darwin 8, anche se, dopo l’esperienza nel programma di Paolo Bonolis, di lei si sa ben poco. Le uniche informazioni che abbiamo in nostro possesso derivano dal suo profilo social ufficiale, dove condivide con i suoi follower gli scatti dei suoi shooting fotografici. Su Instagram, infatti, Federica Carfora può contare su un esercito di oltre 50 mila follower, che seguono con costanza tutti i suoi aggiornamenti.

FEDERICA CARFORA: DALLO SPORT ALLA MODA

Federica Carfora, originaria di Bellaria, lo scorso 11 febbraio ha compiuto 23 anni. In ricordo di quel giorno, l’aspirante Miss Darwin 2019 ha pubblicato un tenero messaggio sui social, che accompagna uno scatto che la ritrae intenta a soffiare un’unica candelina: “Ma quando c***o è successo!? – si legge su Instagram – Scherzi a parte, grazie a tutti per gli auguri. Grazie alla mia stupenda famiglia – scrive la protagonista di Ciao Darwin 8 sui social – e grazie a voi che mi sopportate ogni giorno”. Esperta di sport e di moda, oggi Federica Carfora è co-founder di un’attività commerciale che si occupa di abbigliamento, Bloom Bellaria. Il brand, attivo solo da tre mesi quando è stato costretto a fermarsi a causa dell’emergenza coronavirus, oggi va avanti grazie alle consegne a domicilio, supportate da una vetrina particolarmente allettante sui social.



