Federica e Alfonso, confronto al Grande Fratello 2024: “Mi ha persa, ci siamo persi“

Al Grande Fratello 2024 il primo argomento di puntata questa sera è dedicato al rapporto ormai al capolinea tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Dopo l’ingresso del ragazzo come nuovo concorrente, avvenuto la scorsa settimana, i due hanno trovato il modo di confrontarsi sulla loro situazione attuale: lui ha chiarito di essere migliorato e di aver smussato alcuni angoli del suo carattere, come la gelosia, lei ha invece specificato di voler ripartire da sé stessa e di non voler essere più ingabbiata in una storia d’amore che possa privarla della libertà.

Federica è però consapevole che il rapporto con Alfonso va chiarito e, vedendolo spesso in lacrime per la fine della storia, specifica: “Stando qui dentro gli ho detto che ho bisogno di stare con lui e avere questo tipo di rapporto, però se per lui diventa un problema…“. A seguire, pur memore dei loro 8 anni d’amore, “chiude” con lui: “Io quando piango, mi dispiace fargli del male e che mi ha persa, ci siamo persi, per poi oggi affrontare determinati discorsi che se li avessimo affrontati tempo fa, oggi non staremmo così“.

Alfonso sulla sua gelosia: “Sono migliorato, errore essere stato possessivo“

Alfonso D’Apice, dal canto suo, spiega che non vorrebbe affrettare la fine della loro storia d’amore ma preferirebbe continuare a confrontarsi con Federica Petagna al Grande Fratello 2024: “Per me è stata una relazione importante, quindi non riesco ancora a dire per certo che non sarà più nulla. Mi sto vivendo sto momento, stiamo affrontando tanti discorsi mai affrontati prima“.

Poi, in riferimento alla sua gelosia che ha minato la loro relazione, ammette: “Non penso di essere cambiato ma di essere migliorato sotto questo aspetto. Non dico che è passato il mio lato geloso, ma l’errore è di essere stato possessivo, che è diverso dalla gelosia, come privarle di andare a ballare o uscire con le amiche: questo è stato un grande errore. Poi, come ha detto lei, c’erano altri problemi“. Lei è invece ora consapevole di ciò che desidera da una relazione: “Sono riuscita ad uscire da questa cosa, ho preso anche il coraggio di farlo e so quello che non voglio più in una relazione“.

