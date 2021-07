Federica Cleo, tentatrice Stefano/ La single: “questa situazione è difficile”

Stefano ha una cotta per Federica Cleo o qualcosa di più?

Federica Cleo è la tentatrice di Stefano, il fidanzato di Manuela la coppia protagonista di Temptation Island 2021. Puntata dopo puntata tra Stefano e la bella tentatrice Federica sembrerebbe essere scattata una bella complicità al punto tale che la single si è lasciata scappare: “per me questa situazione è difficile”. La single, infatti, è scoppiata a piangere confessando a Stefano che qualcosa sta cambiando. “Mi piaci, ci piacciamo, per questo soffro, non mi fa stare bene” – ha detto la single che ha trovato in Stefano comprensione e rassicurazione. Il fidanzato di Manuela, infatti, non disdegna le attenzioni di Federica, anzi non perde occasione per trascorrere del tempo con lei nel villaggio dei fidanzati. Un avvicinamento importante che ha fatto infuriare la fidanzata Manuela che è stata etichetta come “nullità”, “strega” ed immatura. Proprio Stefano parlando della fidanzata ha detto: “dentro casa è una strega. Immatura e stupida, lei ha bisogno di un bambino come lei”. Che dire l’ennesimo complimento da parte del ragazzo verso la sua fidanzata.

Stefano a Temptation Island 2021 lascerà Manuela per la tentatrice Federica?

Stefano e Manuela a Temptation Island 2021 divisi dalla single Federica Cleo? Sembrerebbe proprio di si, visto che Stefano non perde occasione per trascorrere del tempo avvinghiato alla bellissima tentatrice con cui ha raggiunto una fortissima intesa. La complicità tra i due è palese al punto che la single si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata e personale che hanno intenerito Stefano che l’ha confortata facendo infuriare però la fidanzata Manuela. Proprio nel pinnettu, la fidanzata di Stefano ha detto: “gli dispiace di una persona che neanche conosce. A me ha fatto perdere il lavoro e la casa”. Nonostante i filmati e le attenzioni che il fidanzato Stefano sta dando alla single Federica l’hanno spinta a richiedere un falò di confronto anticipato visto che la bella Manuela vuole vedere fino a che punto il fidanzato è capace di spingersi. Il peggio però arriva quando Stefano parla al passato di Manuela lasciandosi scappare proprio con Federica: “lei chi? Ah, la mia ex”.

