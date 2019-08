Federica De Biasi è morta/ Pallavolista malata di leucemia: lottava da 5 anni

Non ce l’ha fatta Federica De Biasi, pallavolista morta la notte scorsa a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, uccisa dalla leucemia contro cui lottava da ormai 5 anni. L’atleta, che il prossimo 24 agosto avrebbe compito 33 anni, aveva militato prima nel Fratte e poi nel Loreggia Volley. Come riportato da “Il Mattino di Padova”, Federica, secondogenita di papà Gastone e mamma Mariarosa Pegoraro, con le sorelle Valeria, 34 anni, Greta (28) e Aurora di 23 formava un quartetto affiatatissimo. Molto amata da tutta la famiglia, Federica era piena di amici, aspettative, speranze. Purtroppo non ce l’ha fatta a realizzare il suo ultimo sogno: quello di tornare in Grecia per ripetere le emozioni di una vacanza che le era tanto piaciuta. Il linfoma di Hodgkin contro cui ha lottato per 5 anni non le ha lasciato scampo.

FEDERICA DE BIASI, MORTA PALLAVOLISTA A 32 ANNI

Tutto il mondo del volley, ma in generale quello dello sport italiano, si stringe attorno a Federica De Biasi, la pallavolista morta a soli 32 anni stroncata dalla leucemia. La malattia si era manifestata sul suo corpo in maniera subdola, con uno strano prurito che aveva portato Federica dal dermatologo: quest’ultimo le aveva poi consigliato di approfondire. Il papà della pallavolista, Gastone, commenta affranto:”Quando ce ne siamo accorti la malattia, un linfoma di Hodgkin, era già avanti. Mesi di terapie tanto che a un certo punto aveva deciso di sospendere facendo qualche cura alternativa, poi aveva prevalso la volontà di guarire e si era affidata a un valente oncologo trovando in lui la persona giusta, che ha saputo seguirla e consigliarla e che l’adorava”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA