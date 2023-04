FEDERICA E PICCOLO G STANNO INSIEME DOPO AMICI 22?/ “Mi sento innamorata”

Federica Andreani e Piccolo G: “Mi sento innamorata”

Federica Andreani, dopo l’eliminazione da Amici 2022, è pronta a rivedere Piccolo G, con il quale è nata una storia d’amore nel programma. A Verissimo, la cantante ha raccontato: “Non l’ho ancora rivisto. Lo vedo la prossima settimana. Mi manca veramente tanto. Sono innamorata di lui. Penso a lui costantemente quindi penso di esserlo. È una persona molto speciale. È intelligente, colto, sa sempre cosa dire. Mi scriveva lettere e poesie. All’inizio è stato un po’ strano, eravamo tanto amici, parlavamo tanto. Però poi io a un certo punto sentivo questa cosa nell’aria, questa elettricità e gli ho chiesto se la sentisse anche lui e mi ha detto di sì. E da lì abbiamo iniziato ad avvicinarci ancora di più. Poi c’è stato un momento in cui siamo stati tanto insieme e bene, dopo uno un po’ ballerino perché entrambi abbiamo dei caratteri un po’ forti. Quando è uscito da Amici, ci siamo visti prima che andasse via ed è stato chiarito tutto”.

Federica Andreani e Piccolo G stanno ancora insieme dopo Amici 22?

L’eliminata dell’ultima puntata del serale di Amici 2023 è stata Federica Andreani. La cantante, allieva di Arisa, ha perso al ballottaggio contro Ramon ed ha lasciato la scuola senza rimpianti. Anzi, una volta tornata alla ‘normalità’, Federica ha pubblicato un lungo post in cui ha rivelato che Amici è stato per lei importante anche per alcune persone conosciute. Tra queste c’è Piccolo G, cantante della squadra di Rudy Zerbi eliminato nella seconda puntata del serale.

Tra Federica e Piccolo G, il cui nome è Giovanni, è nata un’amicizia speciale che si è poi trasformata in amore. Tra alti e bassi, i due ragazzi hanno condiviso un sentimento importante; oggi però tanti fan del programma si chiedono: ma Federica e Piccolo G stanno ancora insieme ora che per loro Amici è finito?

Piccolo G e la dedica per Federica: l’amore continua dopo Amici 2023

La risposta arriva proprio grazie al post che Federica ha pubblicato su Instagram dopo l’eliminazione al serale di Amici 2023. Il lungo messaggio recita: “Con questo post voglio ringraziare tutti voi che mi supportate costantemente, che spendete per me bellissime parole, che mi fate sentire sempre il vostro calore, che mi seguite dal principio rendendo il tutto più bello. Questo percorso ad Amici è giunto al termine ed io mi porto a casa un bagaglio enorme, una bellissima esperienza nella quale ho avuto la possibilità di crescere, conoscere tante belle persone e fare tante esperienze emozionanti. Ora inizia un nuovo capitolo!!”

Tra i primissimi commenti al post, ecco spuntare proprio quello di Piccolo G. Poche parole, quelle del cantante, ma che chiariscono che i sentimenti tra loro non sono affatto cambiato: “Baby mi sconvolgi i piani”. Federica e Piccolo G, dunque, stanno ancora insieme e tutti i fan potranno vederli fianco a fianco nell’evento del 26 aprile a Milano, al Tim Store di Portanuova.











