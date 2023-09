Federica Gallucci, 14enne scomparsa da Monterotondo/ Papà: “Torna a casa, si risolve tutto”

A Morning News, in diretta stamane su Canale 5, si è trattato il caso della 14enne Federica Gallucci, scomparsa da circa 24 ore dalla località di Monterotondo, Comune non troppo distante da Roma. Giovanni Gallucci, papà della stessa Federica, è stato intervistato in collegamento dal talk di Mediaset condotto da Simona Branchetti, che ha raccontato: “Ci hanno detto che dovrebbe essere in direzione nord, verso Milano, su un treno, si è allontanata ieri mattina presto, ha fatto le valigie, e si è imbarcata in questo viaggio di cui non abbiamo notizie. Sappiamo che si è diretta in Lombardia verso la zona di Milano”.

ONE PIECE NETFLIX, LA SERIE TV LIVE ACTION DISPONIBILE/ Personaggi e cast: spicca Iñaki Godoy

La conduttrice ha giustamente chiesto al padre di Federica Gallucci se fosse successo qualche cosa negli ultimi giorni che abbiano spinto la 14enne a scappare, e il papà ha spiegato: “Qualche ragione per andare lì? Solite discussioni fra figli e genitori, lei è una ragazza di 14 anni ma ne dimostra 20, è alta 1.85 metri e dimostra molto più della sua età. Delle amicizie incontrate purtroppo su Instagram dovrebbero averle dato ospitalità la notte scorsa, queste sono le uniche notizie che abbiamo”.

Bianca Berlinguer, il nuovo programma su Rete 4 si chiama 'È sempre Bianca'/ "Ecco il perché di questo nome"

FEDERICA GALLUCCI, 14ENNE SCOMPARSA DA MONTEROTONDO: “E’ ALTA UNO E 85, OCCHI AZZURRI…”

Quindi il papà si è rivolto alla figlia con un appello: “Le dico di tornare a casa, i problemi si risolvono e nessuno le fa una colpa, non vediamo l’ora di abbracciarla”. E ancora: “Qualche indicazione più precisa di Federica? E’ alta un metro e 85 centimetri, è bionda, occhi azzurri, gli occhiali sono con una montatura d’orata, è una ragazza tranquilla e non pericolosa, nella foto gli occhiali sono neri ma ora sono cambiati”.

“Come mai se ne è andata? Non è ho idea – ha ribadito il genitore in diretta tv su Canale – penso conflitti fra genitori e figli come ce ne sono a migliaia, è un’età un po’ particolare, non c’è un motivo specifico”. Simona Branchetti ha concluso: “Speriamo che qualche sua amica ci sta guardando, la faccia ragionare e la convinca a tornare a casa”.

Tre italiani su 4 non vanno in Chiesa/ Padre Rungi: “Un Chiesabus per andare incontro agli anziani”

➡️ Lanciamo un appello in diretta a #MorningNews: cerchiamo Federica, una ragazza di 14 anni scomparsa da due giorni pic.twitter.com/yrqmy8dJ7z — Morning News (@MorningNewsTv) September 1, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA