Ricchi e Poveri: “Franco Gatti ci disse di non fermarci quando si ritirò”/ “Dopo Sanremo ci vogliono tutti”

Ricchi e Poveri, il successo inarrestabile dopo Sanremo: “Ora ci vogliono proprio tutti”

Da Sanremo in poi l’Italia ha riscoperto un duo storico della canzone italiana, I Ricchi e Poveri sono più trendy che mai e dopo l’avventura in Riviera dello scorso febbraio non si sono praticamente mai fermati. Intervistati dal quotidiano Il Messaggero, Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno raccontato come dopo il brano Ma non per tutta la vita ormai abbiano fatto breccia nel cuore della generazione Z, ma non solo.

Anche il mondo della politica infatti sembra nutrire una stima molto importante nei confronti de I Ricchi e Poveri, che tra le colonne del quotidiano hanno confidato: “Ormai ci vogliono proprio tutti, Aanche i politici, ma noi di politica non ci interessiamo: abbiamo sempre cantato per tutti i politici e tutti gli orientamenti, perché la musica appartiene a tutti. Alcuni non sapevamo neppure chi fossero. Con Sanremo siamo rinati, dalla gara, per scelta e per mancanza di condizioni e brani giusti, mancavamo da trentadue anni, quello che è successo con Ma non tutta la vita non l’abbiamo capito nemmeno noi”.

Franco Gatti chiese una promessa ai due Angeli

Nel corso dell’intervista concessa a Il Messaggero, spunta a galla un curioso ed emozionante retroscena che riguarda molto da vicino I Ricchi e Poveri. I due Angeli, che oggi lanciano in anteprima su TikTok il nuovo singolo Aria dopo i numeri da capogiro raccolti dalla canzone di Sanremo, hanno rievocato uno degli ultimi desideri di Franco Gatti, compianto membro della formazione che poco prima di ritirarsi dalle scene avanzò una richiesta ai due amici di una vita: “Quando Franco si ritirò ci disse: “Non fermatevi: dovete continuare, vi prego”. E’ una promessa che gli abbiamo fatto, oggi va di moda annunciare un ritiro molto anticipatamente? Ognuno decide la propria strategia. Noi non smetteremo mai e ci divertiamo ancora molto, poi piaciamo ai giovani”.

Così i Ricchi e Poveri hanno deciso di rituffarsi sul mercato con la canzone Aria, che nei prossimi giorni sarà rilasciata anche sulle piattaforme streaming dal 27 maggio e sarà disponibile in rotazione radiofonica, il 31. E non è escluso che possa arrivare qualche altra sorpresa per gli Angeli, che nell’intervista a Il Messaggero hanno confidato di essere stati contattati per dei duetti: “Ci hanno chiamati anche quei rapper pieni di piercing e tatuaggi”.











