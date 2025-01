Come vedere concerto Pooh Noi Amici per Sempre in diretta streaming

Il concerto evento dei Pooh “Noi Amici per Sempre” può essere seguito in diretta streaming ed è anche l’occasione per riascoltare le canzoni che hanno venduto di più. In prima serata su Canale 5 è in onda sabato 4 gennaio 2025 un evento straordinario, con il quale ripercorrere la storia non solo della band, insieme da oltre 50 anni, ma anche della musica italiana. Un viaggio emozionante in compagnai di Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian e Dodi Battaglia, da seguire non solo in diretta tv su Canale 5, ma anche in videostreaming grazie all’applicazione Mediaset Infinity.

Quest’ultima, tra l’altro, offrirà l’occasione di vedere il concerto dei Pooh anche a coloro che non possono farlo in diretta, perché potrà essere “recuperato”. Non ci sono scuse, dunque, non ci si può perdere una band che ha venduto oltre 100 milioni di dischi. A tal proposito, scopriamo quali sono le canzoni che hanno venduto di più.

Quali sono le canzoni dei Pooh che hanno venduto di più

I Pooh durante la loro carriera hanno venduto oltre 100 milioni di dischi, stabilendo un record assoluto per una band italiana. A proposito delle loro vendite, il primo disco d’oro è arrivato nel 1972 con “Tanta voglia di lei“: l’album “Alessandra” ha venduto 250mila copie dopo la sua uscita. Meglio fa il 33 giri “Parsifal” con 400mila copie vendite, un risultato incredibile all’epoca, visto che non si andava oltre le 100mila copie.

Con “Un po’ del nostro tempo migliore” nel 1974 vendono 500mila copie, ma si superano cinque anni dopo con l’album “Viva“, mentre la raccolta “25… la nostra storia” nel 1990 ha raccolto in due settimane 450mila copie, che superano poi la soglia delle 800mila copie vendute un anno dopo dopo il tour teatrale.

Oltre 300mila copie vendute per “Il cielo è blu sopra le nuvole” del 1992, mentre “The Best of Pooh” nel 1997 raggiunge le 400mila copie vendute. Nel 1999 “Un posto felice” ha ottenuto oltre 400mila copie vendute, quasi quanto quelle di “Cento di queste vite” nel 2001 e “Best of the best” del 2002. Infine, “Beat Generation” nel 2008 ha superato le 150mila copie vendute.