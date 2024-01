Federica Gentile, la figlia Nicole é prossima al debutto in musica?/ La verità della giudice di Amici

Amici, Federica Gentile ha una figlia d’arte in famiglia?

Tra i volti noti di Amici di Maria De Filippi, l’ospite a La volta Buona Federica Gentile potrebbe riservare una giovane promessa della musica in Nicole Iannacone. Si tratta della figlia che la bionda conduttrice e icona delle principali radio nel player made in Italy, Radio Zeta e RTL.102 5, ha avuto dall’ormai ex marito, anche lui un volto popolare, Domenico Iannacone.

Giacomo Solinas, la scoperta del consulente della famiglia/ Spoletti: "Dettaglio nuovo dalle telecamere..."

L’occhio pubblico, in particolare tra i fan di Amici, scommetterebbero che in casa Gentile-Iannacone, la giovane Nicole possa rivelarsi una nuova leva artistica. E magari, quindi, imporsi come una nuova figlia d’arte di successo, anche nell’industria musicale, unendosi alla categoria dei tanti altri figli d’arte. Tra cui i talenti uscenti dal format dove Federica Gentile copre spesso il ruolo di giudice, Amici. Come in particolare, nel caso di LDA e Angelina Mango, rispettivamente figlio di Gigi D’Alessio e figlia di Laura Valente e Pino Mango.

Grande fratello, Beatrice Luzzi divide con il monologo in memoria del padre/ É bufera nel web: le reazioni

Federica Gentile, mamma di Nicole Gentile, appoggia la scelta della figlia e premia il giovane talento di Amici

Nicole Iannacone, figlia di Federica Gentile, stando ad un recente intervento concesso a mezzo media dalla stessa madre e ospite a La volta Buona (format Rai condotto da Caterina Balivo), avrebbe tentato, intanto, il debutto in radio.

“Sta facendo un tirocinio formativo come speaker su Radio Zeta -faceva sapere di recente la direttrice e speaker on air sulla Radio della Generazione zeta, Federica Gentile, tra le righe riprese su VignaClaraBlog.it-. Io torno a casa prima e le preparo la cena”. E cosa ne pensi Federica Gentile del tentativo della figlia Nicole di inseguire le sue forme é anche questo presto detto: “Io sarei contenta e poi mi pare che le piaccia e si diverta. Ma è ancora giovane, per il momento siamo solo agli inizi ed è quasi un “gioco” per lei. In ogni caso ritengo che le servirà molto nella vita, se non altro per affinare le sue capacità comunicative e l’approccio con gli altri”.

Edoardo Tavassi, chi è il fratello di Guendalina Tavassi/ "Da piccoli ci hanno separato. Con Micol..."

All’epoca dell’intervista concessa nell’ultimo biennio, 2021/2022, la figlia aveva sedici anni: “Attualmente, per quanto riguarda il suo futuro, dice di voler fare il chirurgo o, in alternativa, il commissario. Solo in terza battuta eventualmente la radio. È ancora giovane, ha solo sedici anni! Comunque questo tirocinio le tornerà sicuramente utile nella vita”.

Nel frattempo, intanto, l’esperta di public speaking, radio speaker di RTL 102 5 e direttrice di Radio Zeta, premia il nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Petit, talento in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. E lo fa mediante un post a lui riservato su Instagram. É un video con cui Federica Gentile insignisce il giovane del grande riconoscimento di un debutto radiofonico con il nuovo inedito Tornerai, da lui presentato ad Amici, promosso al passaggio on air su RTL.102 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA