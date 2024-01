Federica Laviosa e Margherita, ex e figlia Piero Chiambretti/ Lei: “assegno dimezzato? Una vendetta verso me”

Federica Laviosa, la sentenza del tribunale di Torino dà ragione a Piero Chiambretti

Federica Laviosa e Margherita sono la ex compagna e figlia di Piero Chiambretti. La coppia è separata da diversi anni, ma si è tornati a parlare di loro recentemente dopo la sentenza della Corte di appello di Torino sull’assegno di mantenimento che il conduttore deve versare alla ex e alla figlia. Dopo un ricordo, Chiambretti ha vinto ed ora è tenuto a versare da 3mila a 1.500 euro mensili alla figlia Margherita; una sentenza che ha fatto infuriare la ex compagna che ha dichiarato dalle pagine del Corriere della Sera: “è stata una vendetta contro di me”. Non solo, la donna ha sottolineato di essersi sentita male per la decisione della la decisione presa dalla Corte di appello precisando: “chi ci rimette è la bambina”.

Piero Chiambretti/ "L'unica cosa che Milano ha rubato a Torino è la nebbia"

Non solo, la donna dchirato: “Da quando ci lasciammo, sono stata sette anni single, pensando solo a mia figlia. Qualche anno fa, avevo trovato un fidanzato: e lui ha perso la testa. Una volta, discutemmo al telefono, a me scappò una parola poco carina: mi fece scrivere dagli avvocati”. In realtà Chiambretti ha accusato la ex di spendere i soldi del mantenimento per per se stessa; accuse a cui la donna ha risposto smentendo categoricamente la cosa.

Federica Laviosa e Piero Chiambretti: la battaglia legale

“La priorità è mia figlia” sono state le parole di Federica Laviosa, ex compagna di Piero Chiambretti, parlando dell’assegno di mantenimento per la figlia Maddalena. Non solo, Laviosa ha raccontato che il conduttore vede due volte a mese la piccola quando non ha impegni di lavoro. In merito all’assegno di mantenimento dimezzato, la l’ex moglie di Chiamabretti ha risposto: “strano. Perché è lo stesso assegno su cui ci fu l’accordo al tribunale di La Spezia, nel 2016, quando la bambina aveva 5 anni”.

Intanto i legali di Chiambretti hanno replicato alla ex compagna precisando che 3 mila euro al mese non sono giustificati per una bambina di soli 11 anni sottolineando che il reddito del conduttore è di 2.900 euro al mese. La ex compagna ha nuovamente smentito la cosa rivelando che il conduttore ha un patrimonio stipato di 15 milioni di euro.











