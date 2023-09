Federica Laviosa e Margherita, ex e figlia Piero Chiambretti/ Lui:”mi ha insegnato ad essere un buon padre”

Federica Laviosa e Margherita, chi sono la ex moglie e la figlia di Piero Chiambretti

Federica Laviosa e Margherita sono la ex moglie e la figlia di Piero Chiambretti, il conduttore di tantissimi programmi televisivi di successo. Dopo 7 anni di fidanzamento con Ingrid Muccitelli, il conduttore si è innamorato di Federica Laviosa. Una bella storia d’amore coronata anche da un matrimonio e dalla nascita di una figlia. Purtroppo però l’idillio è finito e i due si sono lasciati. Non è dato sapere i motivi della fine del loro amore, anche se Chiambretti ospite di una vecchia puntata di Barbara d’Urso a Domenica Live disse: “purtroppo, riesco a essere solo dolce. Con Margherita non ho mai alzato la voce. So che i no sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso”.

Non solo, Chiambretti ha raccontato come la nascita della figlia Margherita abbia cambiato in meglio la sua vita. “Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno” – ha detto dalla pagine del Corriere della Sera. La separazione dalla ex moglie non è stata semplice, visto che il conduttore e Federica hanno iniziato una battaglia legale per l’affidamento della piccola Margherita.

Federica Laviosa e Piero Chiambretti: l’accordo per la figlia Margherita

Alla fine Federica Laviosa e Piero Chiambretti hanno trovato un accordo sull’affidamento per la figlia Margherita mettendo così fine alla battaglia legale. La Laviosa si è trasferita a Torino, dove vive il conduttore televisivo, chiamato a pagare tutte le spese relative alla casa, alle spese condominiali e alle utenze. Non solo, il conduttore è chiamato a sostenere tutte le spese relative all’iscrizione della figlia Margherita ad una scuola privata e il pagamento di tremila euro mensili per le spese ordinarie.

L’alternativa, stando a quanto scritto da La Stampa durante la separazione tra i due, era il pagamento di assegno di mantenimento di ottomila euro da parte di Piero Chiambretti alla ex moglie.











