Maria Vittoria Longhitano, chi è la prima donna prete della storia/ “Papa Francesco promuove i cambiamenti”

Chi è la prima donna prete, Maria Vittoria Longhitano: “La Chiesa cambierà”

Tra gli ospiti di questa sera nel programma di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi troveremo anche Maria Vittoria Longhitano, non certo una presenza banale e tantomeno scontata, visto che parliamo della prima donna prete, di una donna rivoluzionaria nel mondo della Chiesa. Nata a Enna nel 1974, Maria Vittoria ha trascorso la sua infanzia in quel di Nissoria, prima di studiare filosofia all’Università di Catania, in seguito ha operato per dieci anni come ministro laico fino alla nomina come diacono della Chiesa Veterocattolica. Nel 2010 è arrivata la svolta nella sua vita, visto che Maria Vittoria Longhitano è stata nominata sacerdote da parte della Chiesa Anglicana di Roma, divenendo di fatto la prima donna della storia a ricoprire la carica.

Riguardo alla transigenza della Chiesa e di Papa Francesco e l’apertura nei confronti delle donne prete ha detto nel corso di una intervista concessa a Vanity Fair: “Pare che Papa Francesco stia promuovendo qualche cambiamento, anche perché il mondo va in questa direzione, ormai, ed è inarrestabile. Ma la Chiesa cattolica non vuole fare salire la donna sull’altare. Le concede solo ruoli amministrativi, anche importanti, per carità, purché non gestisca il sacro”.

Maria Vittoria Longhitano ricorda: “Fatte tante litigate con mia madre”

Per arrivare ai suoi obiettivi e dare ascolto alle voci dentro, la prima donna prete ha dovuto fare i conti anche con i pensieri di casa e nella sua vita non sono mancati gli scontri con i genitori, come raccontato in una intervista a Vanity Fair: “Da piccola mi identificavo con il prete e giocavo a far finta di stare all’altare, ci furono grandi litigate con mia mamma che per me sognava un altro genere di carriera” ha ammesso Maria Vittoria Longhitano rievocando la sua infanzia.

La forte appartenenza e la radicalità non hanno impedito alla Madre di combattere per i suoi desideri, difendendo gli ideali anche se non è mancato chi ha provato a metterle i bastoni tra le ruote: “In un monastero di clausura le monache tentarono di scoraggiarmi dicendomi che la contemplativa aveva solo Gesù, ma a me questa cosa esaltava” ha ricordato Maria Vittoria Longhitano che questa sera avrà la possibilità di tornare sul suo passato nel programma di Chiambretti su Rai3.

