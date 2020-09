Federica Laviosa, ex moglie di Piero Chiambretti/ La figlia Margherita è il sereno

Federica Laviosa è l’ex fidanzata storica di Piero Chiambretti. I due hanno avuto una figlia nel 2011, la piccola Margherita, ma il loro amore non è decollato in via definitiva ed è terminato cinque anni dopo. “Una madre esemplare”, ha detto il conduttore a Il Giornale qualche tempo fa, “oggi le responsabilità genitoriali sono tante”. Nonostante il bel legame che l’ex coppia è riuscita a creare negli ultimi anni, in passato l’affidamento della bambina è stato motivo di scontro. All’epoca la Laviosa affermava che il presentatore non avesse tempo a disposizione per dedicarsi del tutto alla figlia, ma alla fine il giudice ha stabilito la cadenza degli incontri fra padre e figlia. Federica tra l’altro non è stato l’unico amore di Piero, dato che nel ’97 quest’ultimo aveva un’intensa relazione con la violinista Elena Chiambretti. Dopo un paio di anni come coppia figlia, i due si sono lasciati e il conduttore ha ritrovato l’amore con Ingrid Muccitelli, con cui è stato per sette anni. Oggi, sabato 12 settembre 2020, Piero Chiambretti sarà ospite di Verissimo. Rivelerà qualche dettaglio in più sulle sue attuali dinamiche familiari?

FEDERICA LAVIOSA EX DI PIERO CHIAMBRETTI: QUALE IL MOTIVO DELLA ROTTURA?

Federica Laviosa ha reso felice Piero Chiambretti per tanti anni. I due però non stanno più insieme da quattro e una volta chiarite le tensioni post-separazione, hanno ritrovato un equilibrio. In passato si è mormorato anche di un eventuale flirt fra la donna spezzina e Alessio Lo Passo, che tuttavia ha smentito in tempo record di avere qualsiasi rapporto con lei che andasse oltre l’amicizia. Non sappiamo invece ancora ad oggi quale sia stato il motivo della frattura tra Federica e Piero. All’epoca dei fatti i giornali di gossip avevano ipotizzato che uno dei problemi fosse legato alla differenza d’età fra i due. Il conduttore infatti ha il doppio degli anni dell’ex compagna, motivo che potrebbe averli allontanati in via definitiva. Diverso invece il rapporto tra Chiambretti e l’amata figlia Margherita, il suo mondo. Grazie alla vicinanza dell’erede, il presentatore ha potuto comprendere quanto le donne siano più brillanti degli uomini. “Da un po’ di anni sono diventate le protagoniste assolute del costume e della società”, ha dichiarato in passato a Il Giornale, “e non da femministe, ma da donne. Per me le quote rosa sono un’offesa nei loro confronti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA