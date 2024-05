Federica Lelli, chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini?/ “Già pensano alla convivenza”: lo scoop

La nuova fidanzata di Matteo Berrettini è Federica Lelli, storica ex di Ultimo? Il gossip

Matteo Berrettini avrebbe una nuova fidanzata. Dopo la fine della relazione con Melissa Satta, il campione di tennis avrebbe iniziato a frequentare Federica Lelli, nota anche per essere l’ex del cantante Ultimo, a cui è stata legata per due anni. Matteo, così come la sua ex Melissa – che nelle ultime settimane è stata vista in compagnia di Carlo Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis – avrebbe dunque iniziato una nuova frequentazione.

A lanciare lo scoop è il settimanale CHI, secondo cui quella iniziata come una fugace frequentazione si è già trasformata in una storia d’amore. Matteo Berrettini e la nuova fidanzata Federica Lelli si vedrebbero da circa due mesi, ma questa conoscenza sarebbe già qualcosa di serio, al punto che lei vivrebbe a casa del tennista.

Matteo Berrettini e Federica Lelli pensano già alla convivenza?

Ecco quanto rivela il settimanale CHI nel suo ultimo numero: “Quello tra Matteo Berrettini e Federica Lelli, storica ex fidanzata di Ultimo, sembrava un semplice incontro fugace a Ponte Milvio, ma oggi si è trasformato in una storia d’amore con tanto di convivenza a casa di lui. Il tennista però al momento non vuole uscire allo scoperto per non subire le stesse critiche ricevute per la relazione con Melissa Satta, che secondo qualcuno lo avrebbe distratto dallo sport. Nonostante la prudenza, con Federica il campione sembra fare sul serio e la convivenza potrebbe essere una prova generale per il futuro.” Berrettini, insomma, ci andrebbe con i piedi di piombo con la nuova fidanzata, memore di quanto accaduto durante la sua relazione con Melissa Satta. Per il momento la coppia pare preferisca non uscire allo scoperto. Quanto durerà?











