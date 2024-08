Melissa Satta e Carlo Beretta sempre più innamorati in vacanza

Prosegue l’estate da protagonisti del gossip per la showgirl e il giovane imprenditore, Melissa Satta e Carlo Beretta non arrestano la loro voglia di amore e si godono le vacanze in Sardegna, lei fissa sull’isola mentre lui fa la spola con Parigi visto che alcuni protagonisti delle Olimpiadi nel tiro a segno sono impegnati a utilizzare le armi della sua azienda, visto che lui è project manager, mentre in Sardegna la sua famiglia possiede una lussuosa villa che è anche la sede della coppia in queste vacanze dove Melissa Satta è stata ospitata e la coppia è stata pizzicata dai paparazzi della rivista.

Arriva anche un’importante approvazione da parte della famiglia di Carlo Beretta, con la madre Umberta Gnutti felice della relazione intrapresa dal figli visto che considera Melissa Satta come una ragazza di sani principi, seria e impegnata sul lavoro, fa trapelare il magazine Chi, anche se la cosa che più conta è la felicità del ragazzo, ripartito in amore dopo la storia finita male con l’imprenditrice digitale Giulia De Lellis.

Melissa Satta e lo sfogo prima di Carlo Beretta: “Un ragazzo normale non capisce il nostro mondo”

L’ex velina da poco ha ritrovato l’amore, in seguito alla storia finita male con Matteo Berrettini, il tennista romano che è tornato a macinare risultati dopo la fine della relazione con Melissa Satta. Nel corso di una intervista rilasciata al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, la conduttrice ha rivelato le sue difficoltà nel trovare la persona giusta dopo diverse relazioni interrotte in maniera brusca: “Abbiamo tutti vite molto complicate, poi soprattutto quando noi donne siamo così indipendenti con il lavoro, è qualcosa che spaventa molto. Tutti dicono: “Chi è che non vuole stare con Melissa Satta?”. Nessuno! Oppure mi chiedono: “Perché ti metti sempre con persone esposte?”. La verità è che un ragazzo normale non capisce il nostro mondo” ha detto l’ex velina spiegando come sia difficile abituarsi ai paparazzi, all’esposizione e tutto ciò che ne consegue.

Al podcast della Leotta, Melissa Satta, prima di fidanzarsi con Carlo Beretta, aveva anche fatto suonare un piccolo campanello d’allarme riguardo alla sua voglia di figlio, sottolineando come il primogenito Maddox abbia già dieci anni.