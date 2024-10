Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, i due hanno trascorso il weekend a Brescia in occasione di una famosa gara di auto storiche, la Coppa Franco Mazzotti, e come sempre si sono mostrati più complici e innamorati che mai. Stanno insieme da qualche mese ma la relazione è sembrata seria sin da subito, a quanto pare sono già importanti i progetti che la coppia sta facendo per il futuro. A bordo della porche 911 Carrera RS del 1973 del nonno del rampollo della famiglia Beretta hanno partecipato insieme alla gara percorrendo 250 km tra suggestivi e magnifici panorami.

La gara di auto storiche è iniziata dal porto di Sirmione, proseguendo poi lungo la Valtenesi, Salò, il lago d’Idro, Bagolino, il Passo del Maniva, il Colle di San Zeno, la Val Palot, Darfo Boario Terme, la Val di Scalve, il Passo della Presolana, Lovere, Sarnico, Polaveno, Gussago e si è conclusa all’aerobase di Ghedi. Sui social Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta hanno immortalato alcuni momenti della gara, lei ai suoi seguaci ha fatto sapere che è stata una bellissima esperienza durante la quale ha visto posti stupendi con il compagno di avventure migliore del mondo con cui ha fatto molte chiacchiere e risate.

Prima gara di auto storiche per Melissa Satta e Carlo Beretta, super affiatati e complici a Brescia

Alla gara di auto storiche, organizzata dal Club Mille Miglia in collaborazione con Aci Brescia, Carlo Beretta e la fidanzata Melissa Satta sono arrivati al 45esimo posto. Lui prima di iniziare aveva detto che erano lì per vincere, aveva però precisato che si erano ancora esercitati poco perché è la loro prima gara insieme. La splendida conduttrice, showgirl e influencer era entusiasta dopo la gara, si è detta felice per l’esperienza vissuta e per i bellissimi luoghi che ha visto.

Questa per la coppia è stata una delle prime uscite pubbliche, durante il weekend a Brescia la loro complicità era alle stelle. Carlo Beretta e Melissa Satta hanno alloggiato in uno dei più lussuosi hotel a 5 stelle della provincia, al Villa Cortine Palace Hotel. La loro storia d’amore diventa sempre più importante, c’è già chi parla della possibilità che i due convolino presto a nozze. Lei nei giorni scorsi nel format social 7 piani ha ammesso che vorrebbe diventare di nuovo mamma, anche il figlio Maddox desidera un fratellino. Dopo alcune relazioni giunte al capolinea ha finalmente trovato l’uomo della sua vita? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto nel tempo.

