Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono fidanzati?/ Lei si ‘nasconde’, ma l’ultima paparazzata…

La stagione degli amori corre veloce verso l’estate ma c’è ancora tempo per sbocciare e fiorire di nuove coppie. Nelle ultime settimane sono emersi i primi rumor riferiti ad un possibile nuovo fidanzato per Melissa Satta, corrispondente al nome Carlo Gussalli Beretta. Ultimata la liaison con Matteo Berrettini, la showgirl sembra dunque pronta a dare un’altra chance all’amore anche se, stando a quanto raccontato dal settimanale Chi, sembra ancora poco propensa a rendere ufficiale la relazione.

Come racconta il magazine, già un paio di settimane fa Melissa Satta era stata ‘catturata’ in compagnia del nuovo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. La showgirl aveva sopportato la presenza dei fotografi forse anche per la presenza di altre persone al loro seguito. Non trattandosi di una vera e propria uscita di coppia, entrambi non hanno dunque avuto problemi nel lasciare che venisse paparazzato il viaggio a Madrid.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: la showgirl ‘sfugge’ ai fotografi

Al loro ritorno dal soggiorno ispanico, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta pare si siano rivisti nuovamente, questa volta però soli soletti. A raccontarlo è appunto il settimanale Chi che ha di recente pubblicato degli scatti che ritraggono la coppia all’uscita dalla villa del giovane, il mattino dopo una serata trascorsa da soli. Come spiega il magazine – e come si evince dalle foto pubblicate – Melissa Satta questa volta non sembra aver gradito la presenza dei fotografi.

Uno sguardo tutt’altro che entusiasta, un berretto a coprire il volto; questo raccontano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi in riferimento alla reazione di Melissa Satta. Leggermente più disteso Carlo Gussalli Beretta, apparso più disinteressato alla presenza dei fotografi. Dopo le ultime vicende sentimentali, è lecito credere che la showgirl non voglia gettare in pasto al mondo del gossip la propria quotidianità. Probabilmente, l’ufficialità del loro amore arriverà solo quando maggiori saranno le certezze nel loro rapporto ancora agli albori.

